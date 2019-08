"No veo a nadie que quiera retorcer la ley": AMLO sobre juez que lleva caso Rosario Robles

Acerca del juez que vinculó a proceso a Robles Berlanga, que es sobrino de Dolores Padierna, AMLO prefirió no opinar “porque no quiero entrometerme en este tema”, y sostuvo que el caso pertenece al Poder Judicial y no tiene que ver con el Poder Ejecutivo.