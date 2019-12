“No vivimos del aplauso”, dicen artistas; “les vamos a pagar”, responde SCCDMX

La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México no cuenta con una lista de los artistas, talleristas y gestores culturales que han participado en los festivales organizados por la misma dependencia durante 2019 y a quienes se les debe el pago de sus servicios.

“Yo asumo la responsabilidad de que la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum y la secretaria de Finanzas, Luz Elena González, no estén enteradas de esta situación”, comentó el secretario de Cultura, Alfonso Suárez del Real, quien se reunió con los artistas que se manifestaron ayer desde las 5.30 de la mañana afuera de Palacio Nacional para exigir el fin del adeudo que el gobierno tiene con ellos desde hace ocho meses.

Suárez del Real se comprometió a llamar a los proveedores Viajes Premier y Zu Media para que realicen el pago a los artistas a más tardar hoy martes 24 de diciembre y, en caso de que los pagos por alguna circunstancia no se realicen, se solventarán en el transcurso de esta semana. Añadió que ambas empresas fueron ganadoras de una licitación lanzada para realizar la operación administrativa del principal programa de la Secretaría local: los Grandes festivales y sistema de teatros.

Otro compromiso del funcionario fue que en 2020 se modificará la forma de contratación de los artistas para evitar retraso de pagos, así como el análisis de los procedimientos de ambas empresas ya que en caso de detectar incumplimientos serán sancionadas.

También dijo que ya se inició la generación de 86 contratos de 102 grupos pertenecientes al Sistema de Teatros de la Ciudad de México que ya fueron seleccionados para ofrecer funciones 2020, lo cual contempla un calendario de pago.

Durante la reunión sostenida en el salón Morelos la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, sorprendida ante la demanda de la comunidad artística se comprometió a dialogar con ellos el viernes 27 de diciembre a las 18:00 para evitar que la incertidumbre laboral de este sector se repita en 2020.

En dicha reunión, Suárez del Real dijo que presentará un informe de los tipos de contratación que se establecieron con los artistas en este 2019 y mostrará los documentos relacionados con la licitación de las empresas Viajes Premier y Zu Media S.A. de C.V.

A la pregunta de si seguirán haciendo licitaciones para el pago de artistas, Suárez del Real señaló que buscarán una solución porque la dependencia carece de personal suficiente para realizar dicho trámite.

“La Secretaría de Cultura tiene una estructura de administración de escasamente 22 personas y en el área de gobierno de ocho personas, la revisión de todos los contratos y de los nuevos prestadores de servicios de los becarios y de un grupo de festivales tan amplios que se han llevado a cabo sería ponernos nosotros mismos en un cuello de botella y se optó por esta opción (licitación) para que se hiciera más rápido y no está resultando y vamos a generar la corrección correspondiente”, dijo.

El funcionario también explicó que tuvieron un problema de liquidez “y eso lo asumimos en un momento dado y lo estamos resolviendo en este segundo semestre”; sin embargo, por el momento no han detectado alguna irregularidad de las empresas Viajes Premier y Zu Media pero “revisaremos sus procesos”, comentó.

Sin tener la certeza de la cantidad de dinero que se debe, el secretario indicó que el único dato que tenía hasta ese momento es que Zu media pagaría ayer lunes 2 millones 776 mil 926.79 pesos.

ABUSO A ARTISTAS. ¡No vivimos del aplauso!, exclamaron los más de cien artistas que ayer cerraron simbólicamente el Palacio Nacional durante el horario de la mañanera de Andrés Manuel López Obrador. Minutos después, apareció la jefa de Gobierno de la Ciudad de México quien llamó al Secretario de Cultura y a la Secretaria de Finanzas para darle solución a las demandas de los creadores.

Ya en el diálogo, Suárez del Real empezó diciendo: se me cae la cara de vergüenza y les ofrezco personal e institucionalmente una disculpa. A lo que una artista exclamó: a mí también se me cae la cara de vergüenza para decirle al casero que me espere un mes más para la renta.

Después, los funcionarios leyeron una lista de nombres a quienes ya se les había pagado y otra lista de los que les pagarían ayer, pero sólo mencionaron ocho nombres, por eso un integrante de la Big Band expresó:

“Llevo todo el año sin que me hayan pagado un quinto. Trabajo en el Reclusorio Oriente con el proyecto de la Big Band y hemos pagado de nuestro bolsillo los eventos, vamos tres veces a la semana y pagamos de nuestro bolsillo el transporte y no nos han pagado, desde junio nos dicen que nos van a pagar ¿por qué no nos pagan? Me dijeron el 6 de enero ‘tienes luz verde para trabajar’ y es hasta la fecha que no nos han pagado y ni aparezco en su lista”.

Suárez del Real le respondió que la Big Band es un caso que se está resolviendo, “es un caso aparte porque es un programa contemplado en otro rubro”.

A los pocos segundos intervino una artista diciendo que si la dependencia pagaría indemnización por el retraso del pago.

“Le estoy dando el mínimo a mis actores ¿cómo van a compensar eso? Porque nos quitan un porcentaje de impuestos, cuando no les he pagado en seis meses, tenemos una precariedad por una mala práctica de ustedes, no se puede seguir calificando como errores administrativos, ¿cómo es que no están castigando a Viajes Premier y a Zu Media?”, externo Amyra Lira.

De inmediato, otra artista dijo ser tallerista y representante de Circo Demente a la que no le han pagado.

“Fui tallerista en el Festival Escénica, pero aún no nos han pagado y éste es un festival millonario y a muchos de los artistas internacionales sí les pagaron y a nosotros no desde agosto...y tampoco estoy en esa lista”, comentó. Y así siguieron las denuncias de creadores que no han recibido su paga.