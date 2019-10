Nobel de Economía a una nueva visión para combatir la pobreza

El Nobel de Economía reconoció ayer a tres expertos en investigación de campo: la francesa Esther Duflo, su marido, el indio Abhijit Banerjee, y el estadunidense Michael Kremer —los dos primeros profesores en el MIT y el tercero en Harvard— por transformar los estudios sobre pobreza con un enfoque experimental, que han tenido resultados concretos en áreas como salud y educación y tienen un gran potencial para mejorar las vidas de las capas más pobres de la sociedad.

Banerjee, Kremer y Duflo mostraron cómo se puede encarar la pobreza global descomponiéndola en cuestiones más precisas a nivel individual o de grupo, usando experimentos de campo especialmente diseñados para ello.

Así, escogieron escuelas en Kenia y las dividieron al azar en grupos diferentes: todas recibieron recursos adicionales, pero de forma diferente y en momentos distintos. Los experimentos mostraron que ni la disponibilidad de más libros de texto ni la introducción de más comidas gratuitas en las escuelas tenían influencia en los resultados de aprendizaje.

Banerjee y Duflo probaron en otra investigación posterior en India que ayudas concretas a los alumnos más débiles eran una medida efectiva a corto y medio plazo.

Sin parásitos, mejor. Por tanto, concluyeron que el problema principal en muchos países pobres no es la falta de recursos, sino que la enseñanza no está lo suficientemente adaptada a las necesidades de los alumnos… como que sean desparasitados para que no dejen de asistir a clase.

De hecho, sus estudios sobre antiparasitarios han sido determinantes en las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para distribuir medicina de forma gratuita a más de 800 millones de escolares en áreas donde más del 20% padece de un tipo específico de infecciones por lombrices parasitarias.

