Noel Gallagher comparte tema inédito de Oasis

El cantante y guitarrista británico Noel Gallagher compartió que, en su tiempo libre en casa, por la cuarentena causada por el Covid-19, encontró una canción de Oasis, misma que planea dar a conocer la noche de este miércoles.

Por medio de sus redes sociales, el también compositor, líder de la agrupación High Flying Birds, añadió que el tema desconocido lleva por título c, que fue guardado por años en una caja de CD.

“Al igual que el resto del mundo, últimamente he tenido tiempo infinito para matar, así que pensé que finalmente buscaría y descubriría lo que realmente había en los cientos de CD sin marca que tengo en cajas en casa”, escribió.

El tema fue grabado durante una prueba de sonido de Oasis en Hong Kong, hace aproximadamente 15 años, aunque Noel confesó que creía haberla perdido.

“Sé que a algunos de ustedes les encanta esta canción, así que pensamos que la pondríamos allí para que la disfruten y discutan. Espero que todos se mantengan a salvo y traten de salir del encierro con el mínimo de alboroto”, añadió.

Hace algunas semanas, Liam Gallagher le pidió reconsiderar una nueva reunión de la agrupación que puso punto final a su historia en 2009.

La separación incluyó una pelea más entre los hermanos Gallagher, por lo que no se ve claramente que pueda existir un reencuentro, pese a que Liam llamó codicioso a su hermano por no aceptar las ofertas de dinero, algo que Noel negó al decir que no sabía de ninguna propuesta.