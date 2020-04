Nombran a Trevor Inmelman capitán para la Presidenta Cup 2021

El sudafricano Trevor Immelman fue nombrado capitán del Equipo Internacional para la Presidents Cup 2021, que se realizará en Quail Hollow Club en Charlotte, Carolina del Norte. El capitán de Estados Unidos será anunciado más adelante, anunciaron hoy los oficiales del PGA Tour y de la Presidents Cup. Immelman se desempeñó como asistente del capitán de su compatriota Ernie Els en la Presidents Cup de 2019, que vio al equipo Internacional construir su mayor liderazgo en la historia de la Presidents Cup pero que finalmente cayó ante un equipo estadunidense liderado por Tiger Woods, por 16-14, en The Royal Melbourne Golf Club, en Melbourne, Australia."Nuestro capitán de 2005, Gary Player, me tomó como una de sus selecciones de capitán, lo que me permitió jugar en mi primera Presidents Cup y fue una experiencia que nunca olvidaré. Ser capitán ahora es un honor increíble ”, dijo Immelman.