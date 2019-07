Noquean a Figueroa

Noquean a Figueroa

Un gran gancho al hígado le propinó la Junta local de Conciliación y Arbitraje a Ismael Figueroa, del que seguramente ya no se podrá levantar. Resulta que el sindicato del Heroico Cuerpo de Bomberos, liderado por don Figueroa, dejó de tener el control. Ayer se le notificó que, después de una investigación por diversas irregularidades durante la elección en la que triunfó, se determinó ilegalidad. Ahora, se dejará sin efectos la toma de nota expedida el 20 de septiembre de 2018 a favor del sindicato que representa. ¡Zaz, tremendo golpe! Y es que dicha resolución significa que los elementos pertenecientes al Comité sindical ganador, incluido Figueroa, no son legalmente los representantes de los agremiados. Esto implica además que se deban presentar a trabajar a las estaciones que indique la Dirección General, a cargo de Juan Manuel Pérez Cova, al no contar con el beneficio de dedicarse a labores propias del sindicato. De no hacerlo en los siguientes tres días hábiles a partir de la notificación oficial, podrían ameritar una sanción o hasta el despido, según la Ley de Bomberos y el contrato colectivo. Figueroa está en la lona, habrá que esperar a saber si tiene la energía para levantarse a dar pelea en los próximos días. Por lo pronto está noqueado.

Cambios en el Congreso

En el Congreso de la Ciudad de México continúa la inoperancia y las malas noticias, bueno para los morenistas, pues nos dicen que, como no dan una, se alistan nuevos cambios en la estructura administrativa. Además de la cantada salida de Javier González Garza de la Oficialía Mayor, también el área de Transparencia se está alistando para realizar ajustes. En los pasillos de Donceles ya se rumora que Judith Vázquez dejará su lugar y por lo pronto quien ocupará su lugar será el encargado de despacho como lo establecen los lineamientos. Un paso adelante. Y hablando de temas del Congreso, nos dicen que el diputado Víctor Hugo Lobo le está comiendo el mandado a más de uno en Donceles y en el Gobierno local. El vicecoordinador del PRD se les adelantó y presentó ante el pleno su iniciativa de ley de Seguridad Pública que otorga un mayor respaldo jurídico y salarial a los uniformados, pero también contempla estrictos mecanismos de control para su buen desempeño. Nos cuentan que esta propuesta ya rindió sus primeros frutos, pues el gobierno central se apresuró y ya lanzó la propia. Sea lo que sea, le llevan un paso adelante.

Un gran paso para erradicar la corrupción

Nos dicen que el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia está dando un gran paso para combatir la corrupción en la Ciudad de México. El día de hoy, Salvador Guerrero Chiprés, su presidente, encabezará la presentación de la Comisión Ciudadana Contra la Corrupción Policial, que contribuirá a combatir la descomposición en las corporaciones policiacas, por medio de la atención y seguimiento de las denuncias que realizarán los ciudadanos y los propios elementos policiacos. En el evento estará la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum y se darán a conocer los lineamientos, quiénes formarán parte de la comisión y cómo operará. Todo buscando coadyuvar en el proceso de depuración de la corporación policial y la dignificación de las corporaciones policiales. Esperamos que haya pronto resultados.

