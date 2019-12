Norcorea insulta al Primer Ministro de Japón y amenaza con colocarle “un misil en sus narices”

Corea del Norte insultó ayer al primer ministro de Japón, Abe Shinzo, y amenazó con dispararle un misil “en sus narices”, a raíz de una discrepancia sobre un lanzamiento de cohetes del régimen estalinista el jueves.

En un comunicado publicado por la agencia pública, KCNA, Pyongyang califica a Abe de “ignorante” o de “niño deforme” y asegura que es “el hombre más estúpido que ha conocido la historia”.

A continuación, amenaza al líder nipón: “Abe puede ver lo que es un misil balístico de verdad en sus narices y en un futuro no muy distante”.

El jueves Piongyang disparó desde su costa oriental dos proyectiles mediante un lanzacohetes múltiple de gran calibre que cayeron en el Mar de Japón. Abe aseguró entonces que lo disparado no eran meros cohetes sino “misiles balísticos”.

Expertos internacionales consideran que lo único que diferencia los cohetes que lanzó Norcorea de misiles balísticos es que no tienen un sistema de guiado automatizado.