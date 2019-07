NORTEarte: La historia de un cantante grupero, a través de la danza

Los momentos de gloria y decadencia de un bailarín son llevados al escenario en NORTEArte, a cargo de Manuel Ballesteros, espectáculo que se presentará en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris el 27 de julio.

El Mencho es un personaje que Manuel Ballesteros se creó a sí mismo. Un personaje popular, una estrella del mundo de la “banda” que persigue el éxito. Es un cantante grupero que hace vivir al público junto a él sus momentos dorados de fama, éxitos interpretados, las alfombras rojas faranduleras, sesiones de fotos, entrevistas, el rodeo, que es su hobbie preferido, el glamur y la soledad de la fama. En NORTEarte las canciones se cantan con el cuerpo.

“Hay una gran nota biográfica, porque vamos detrás de cámaras de un cuate que sueña con el éxito, lo consigue, y todo lo que eso le conlleva: soledades, tristezas, alegrías, llantos, y de alguna manera creo que pude retratarme y retratar a un artista, de manera que el público se identifica plenamente”, comento el actor en conferencia de prensa.

NORTEarte no es un acto nuevo, Manuel Ballesteros lleva más de diez años encarnando a El Mencho, tarea que no ha sido nada fácil pero que se mantiene vigente. La danza le da vida a su acto, una danza basada en los bailes de los rancheros del desierto de su natal Sonora, en combinación de una danza moderna con un estilo más libre y arriesgado, hacen que el espectáculo cobre vida propia.

“NORTEarte ha evolucionado, claro; ha ido adaptándose a los tiempos, a los cambios sociales, pero en esencia nunca ha dejado de ser mi punto de vista acerca de diversos temas e, insisto, mi particular forma de acercar la danza a públicos tan variados y diversos, ya que, por ser un espectáculo diseñado de esa manera, podemos presentarlo lo mismo en una cantina que en la esquina de una calle que en el Teatro de la Ciudad de cualquier estado”, agregó Manuel Ballesteros.

Es un show imperdible que le ha dado la vuelta al mundo, que vio sus primeras funciones en Hermosillo Sonora, para después, a travesar las fronteras y llegar a Nueva York, San Diego, Ottawa; o a una ciudad tan distante como Shanghái.