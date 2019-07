“Nos trataban como perros. Le diré a la gente que no vaya a Estados Unidos”

Un total de 241 migrantes guatemaltecos regresaron este martes a la ciudad de Guatemala, deportados de Estados Unidos en dos vuelos, con señalamientos y quejas de maltrato en los centros de detención estadunidenses donde había escasez de alimentos, nula atención y poca agua.

“Nos daban un burrito pequeño con fríjoles en cada tiempo de comida, primero a las 7 de la mañana, luego a mediodía y, finalmente, a las 11 de la noche. Luego nos decían que si queríamos agua teníamos que tomarla del chorro del lavabo que estaba en la jaula”, narró antes un capitalino de 50 años que llevaba 14 años en Boston, trabajando en la construcción.

En Boston estuvo detenido unas semanas antes de ser trasladado a Miami, donde permaneció dos meses. Tuvo que dormir en el suelo, pasar frío, fiebres y ver cómo cada vez el albergue se llenó más, sin “ningún tipo de control”.

La mamá de otro hombre que estuvo 13 años en Texas lloraba mientras se colgaba de su brazo. “Es terrible la situación en los centros de detención, nos tienen como perros”, afirmó el deportado.

Un comentario similar hizo otro joven mientras salía del tumulto hacia los autobuses que viajaban a Huehuetenango: “Estar detenido allí (en Luisiana) es lo peor que he vivido, y si pudiera decirle a la gente que no vaya, es lo mejor que podría hacer ahora, y no, no quiero regresar”.

Con los dos vuelos procedentes de Estados Unidos este martes, uno de 135 personas y otro de 106, suman ya 31 mil 424 retornados en lo que va de 2019, con lo que se ha rebasado el total de 30 mil 138 guatemaltecos deportados en 2018 y los 16 mil 273 de 2017.