Nothing More vuelve para encender el Knotfest Meets Forcefest

Concluyen la promoción del disco The Stories We Tell Ourselves

Una de las bandas más representativas de la nueva generación de metal en Estados Unidos, vuelve a México: Nothing More. Durante años cosecharon éxito cómo banda independiente hasta saltar a la fama mundial con su disco homónimo en 2013, actualmente se han consolidado como uno de los actos más poderosos que existen en el escenario internacional.

“En retrospectiva, creo que a pesar del éxito y el alcance que nuestra música tiene, el proceso o la forma en que la creamos no ha cambiado mucho desde nuestros primeros años. El cambio creo que radica en la forma que concebimos el mundo, hemos crecido, tenemos otras responsabilidades y eso influye en la forma que plasmas tus ideas. Sin duda escribo canciones mucho más profundas, quizá oscuras, que tienen un trasfondo más amplio, creo que esa es la verdadera diferencia del ayer y el hoy”, explicó a Crónica, Jonny Hawkins, vocalista de la agrupación.

La banda estadunidense brindará su segundo show en México, tras presentarse hace tres años en una edición anterior del Knotfest, donde el público dejó una gran impresión en la banda: “Fue una de las experiencias más gratas y especiales que he tenido cómo músico, el público en México es sumamente entregado, me sorprendió bastante la forma en que cantan cada canción y corean las guitarras, es algo que se quedará por siempre en mi memoria”, aseguró.

“También fue un reto enorme para mí, adaptarme a la altura de la ciudad y poder cantar como normalmente lo hago, fue una experiencia totalmente nueva, pero que me enseñó bastante. Queremos que el show de este 30 de noviembre sea algo especial, será nuestro último concierto en al menos un par de años, así que será una noche inolvidable para nosotros y esperamos que para el público”, añadió.

Nothing More está en el tramo final de la promoción de su último disco The Stories We Tell Ourselves (2017), trabajo que los consolidó como una de las voces más interesante del metal y rock actual, además de llevarlos a grabar una sesión acústica en Abbey Road, el mítico estudio donde los Beatles plasmaron su imborrable legado, el cual se ha convertido en una meca para cualquier fan de la música en el mundo.

“Fue un sueño hecho realidad, no puedo decir otra cosa, estar ahí, sentir la vibración de cada esquina, imaginar a tantísimos artistas que admiramos creando música en esas mismas paredes es ­surreal. Grabamos “Fade in/ fade out” en una sesión acústica, fue una experiencia interesante porque en vez de trasladar la canción de su versión normal a algo más íntimo, decidimos reversionarla por completo y creo que el resultado habla por sí mismo”, indicó.

Nothing More, se presentará el próximo 30 de noviembre en la primera edición del Knotfest Meets Forcefest en el Deportivo Oceanía de la Ciudad de México.