Novak jugó en un ambiente hostil en Londres, acusa su padre

El padre de Novak Djokovic, Srdjan acusó al público que presenció la final de Wimbledon que ganó al suizo Roger Federer de faltar al juego limpio, ya que es un torneo señorial en donde se pone especial atención al comportamiento y en esa ocasión los espectadores iban contra él, por lo que crearon un ambiente hostil que resistió su hijo.

Srdjan Djokovic, progenitor del campeón de Wimbledon y número uno de la Asociación de Tenistas Profesionales, contó a la televisión serbia que ante el favoritismo por Federer de la afición londinense, “Nole” decidió no prestar mucha atención, y de no haber sido así, no hubiera aguantado casi cinco horas de juego.

El papá destacó la fortaleza mental de su hijo, ya que ese factor lo usó como un aliciente adicional, “antes sabía también explotar, pero esta vez fue un “Nole” diferente, y éste triunfó”, además consideró “impecable” la conducta de su hijo con rivales, organizadores y el deporte.