Novelan los 10 años que Sor Juana tuvo a Juana de San José como esclava

Juana de San José fue una mulata y esclava que acompañó a la poeta Sor Juana Inés de la Cruz durante 10 años en el ex convento de San Gerónimo, pero pocas veces se habla de ella, por eso, su vida la retoma el autor Ignacio Casas en la novela La esclava de Juana Inés, editada por Grijalbo.

“Decía José de la Colina que este personaje, Juana de San José, es como una lágrima en la lluvia. Mi novela tiene que ver con poner la mirada en las personas que no vemos, en los chavos que limpian los parabrisas o las otras personas que nos rodean y no vemos, trata de ver eso, en este caso, de la negritud, de una mulata que era esclava”, indica.

En entrevista el autor de la novela, misma que fue reconocida con el Premio de Novela Histórica Claustro de Sor Juana 2019, señala que Octavio Paz en Las trampas de la fe escribe cinco líneas sobre el personaje que acompañó a la Décima Musa: Sor Juana Inés de la Cruz tuvo una esclava mulata que vivió aproximadamente diez años con ella, en 1683 la vendió a su hermana por 250 pesos oro junto con el hijo que cargaba en sus brazos.

“Me parece que el personaje es muy interesante porque ella pasó diez años en la misma celda con Sor Juana, la veía levantarse y acostarse, la veía cuando se quitaba el hábito, estaba con ella y probablemente fue la primera escucha de muchos de sus versos, de sus cartas, de sus sonetos, de toda la catedral que es Sor Juana”, comenta.

Ignacio Casas detalla que el hecho de que su personaje fuera mulata le dio muchos elementos para ficcionar. “Como dice José de la Colina: ni el historiador más micro se interesó en ese personaje. Yo no soy historiador, soy escritor y lo que hago es recrear la vida de esta mujer a partir de la negritud. Empiezo la novela hablando de la negritud, de cómo llegó la abuela de Yara, nombre que le doy a mi personaje”.

En la novela, el autor narra que la abuela de Yara fue comprada en lo que ahora es el Congo, lugar donde los portugueses compraban a los esclavos para después cruzar el Atlántico en barco. “Estos barcos, lo digo en la novela, eran una suerte de tumbas porque viajaban en condiciones terribles y si alguno se enfermaba lo tiraban al agua”.

Ignacio Casas señala que su personaje debía tener un nombre que lo ligara a su origen, que no fuera Juana de San José.

“Me pregunté cuál pudo haber sido su nombre, uno que tuviera que ver con la negritud, el nombre que le pusieron sus padres, un nombre que viniera desde África. Le puse Yara porque tiene que ver con la negritud. La novela está llena de símbolos, Yara también en Cuba es un nombre muy común”, detalla.

Cuando los esclavos llegaban a la Villa Rica de la Vera Cruz, narra el autor, eran marcados con un calimbo, al igual que se marcaban a las reses.

“Además, a ellos no se les evangelizaba como a los indígenas, la iglesia decía que los negros no importaban. Cuento en la novela que la abuela de Yara venía embarazada en el barco y su hijo, es decir, el papá de mi personaje, nació en la Nueva España, él enamoró a una mujer que era hija de una madre totonaca y un negro extraviado, ésos son los papás de mi personaje”, narra Casas.

Yara nace en Yanga, el único lugar libre para los negros en la Nueva España y en la novela editada por Grijalbo es una jovencita que llega a la Ciudad de México donde admira la belleza de la recién creada Nueva España.

“Mira las calles de agua, la acequia real y pienso que la Ciudad de México era hermosa porque estaba llena de agua, estaba Texcoco, el canal de la Viga y ella llegó a la Ciudad de México, al mercado de esclavos, un lugar oscuro y ahí es donde la mamá de Sor Juana, en esta ficción que hago, la compra para donársela a su hija. De esa manera Yara llega al convento de San Gerónimo”, explica el autor.

La protagonista de la novela vive con Sor Juana Inés dela Cruz y de ella aprende la escritura y el amor a la cocina y a la poesía.

“Creo que todos necesitamos un maestro y de alguna manera a todos nos gusta enseñar. En el primer capítulo, Yara le dice a Sor Juana que no quiere aprender a leer porque ella era alguien rejega, de un carácter muy fuerte, pero después la madre poeta le insiste que escriba las cuatro letras de su nombre porque si no tienes nombre no somos nada, si no nombramos las cosas, no existen, si yo no me llamo Ignacio, si la mesa no se llama mesa, no existe”, expresa el autor.

De esa manera, Yara aprende a escribir su nombre, a contar y después quiere desentrañar los secretos de un verso y los misterios de los poemas.