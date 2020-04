Nubes negras, cuerpo médico y fake news

Me cae que ya estoy hasta la madre del confinamiento. No se me mal interprete, no pienso salir corriendo sin tapabocas al súper o a buscar medio kilo de pescado al mercado de La Viga en medio de aglomeraciones para no comer carne roja y así evitar las llamas eternas de El Maligno, aunque en el intento me cargue el payaso porque en el embalaje plástico de mis mojarras pudieron toser portadores de esos diablillos que la ciencia bautizó como coronavirus.

No va por ahí, pero discriminando Fake News he sido testigo de episodios bochornosos de histeria colectiva producto, en buena medida, de los consumidores voraces de noticias falsas o mal vibrosas que prenden en algunos segmentos de la comunidad virtual (me río del sustantivo de esta definición insulsa) dispuesta a propagar cualquier estupidez, a proferir improperios y hacerla de tos por todo lo que está sucediendo en esta crisis mundial a la que concurrimos desde nuestras pantallitas o pantallotas mientras afuera hay un deficitario y desprovisto cuerpo médico que se está jugando el pellejo por los contagiados y más de una vez recibe el trato de un pueblo no siempre bueno, dispuesto a empuñar la antorcha para quemar hospitales o ambulancias.

Del miedo virtual a real se han prendido muchas mechas. Acuden con frecuencia a mi memoria imágenes de los pobladores de Springfield armados de antorchas dispuestos a quemarlo todo por cualquier estupidez que vieron en los medios.

Hace unos días, la usuaria de Twitter “La Tía Piedrulces”, aportó datos para entender cómo operan los boots que no tienen desperdicio. Comparto algunos mensajes del hilo que puede seguirse en su cuenta @piedrulces, cualquier parecido con esta realidad es mera coincidencia:

“El objetivo de las fake news no es tanto que permanezcan. Ya se sabe que saldrá la verdad a la luz. Lo qué hacemos va dirigido a la gente que usa las redes ocasionalmente y no va a darse cuenta que era una noticia falsa. La gente más ignorante.”

“El objetivo es dar la idea de gobierno fallido. Hace 6 meses hicimos una campaña para ridiculizar a AMLO y hacerlo ver como Peña Nieto. No tuvo gran audiencia pero sembramos la semilla que cuidan los ‘aliados’”.

“Los Aliados son los usuarios de las redes que no son pagados. Hay gente que lo hace porque realmente tiene pensamiento de derecha. Nuestro trabajo es proveerles —sin decírselos— de ‘material’ para que puedan difundir. Ellos ayudan distendiendo hashtags”.

“A otros les dan un bono extra por entrar a páginas de política global o geopolítica para atacar a AMLO. Esto es para ir minándolo internacionalmente en redes.”

“El mes pasado la orden fue hacer videos donde estuviéramos supuestamente enfermos de coronavirus. Casi nadie le entró [para no exponerse]. Pero algunos sí lo hicieron y luego, luego, los cacharon.”

“Ayer, domingo 5 de abril, la orden fue empezar a hablar de que las empresas son las que dan empleo y que AMLO ‘no dijo nada’, que ‘no tiene programa’, etc. Debemos difundir mucho lo que diga el CCE y los empresarios ‘contrarios’ a AMLO.”

“Ya tenemos la orden de ‘crear’ historias de enfermos que ‘no atendieron en el IMSS’ para viralizarlas. Con miras a la fase 3.”

Usuarios de Twitter trataron inútilmente de bloquear la cuenta de la microbloguera pero no lo consiguieron. Acaso porque cada vez se va cerrando la pinza sobre algunos operadores de esta red de boots que nos recuerda, pero en versión miserable, la que operaban algunos empresarios con la ayuda del PAN y Enrique Krauze, según explicó con lujo de detalle Ricardo Sevilla.

En un boletín de la Dirección General de Comunicación Social de la UNAM, el maestro Luis Ángel Hurtado Razo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales comenta: “Las también llamadas fake news tienen efecto directo en el estado de ánimo y éste poco a poco evoluciona hasta generar pánico. ‘En algunas partes del mundo se han presentado situaciones que derivaron en cuadros de histeria colectiva’”. Gracias a la información aportada por este investigador, en su trabajo titulado “Radiografía sobre la difusión de fake news en México” podemos leer que México le sigue a Turquía como el país que más genera y propala este tipo de noticias.

En el muro de una reciente amiga, últimamente he hecho buenos amigos en redes sociales, he bloqueado a algunos indeseables y puesto en cuarentena preventiva a otros tantos, leí y compartí una frase que me parece proverbial: “Si las personas tuvieran la mitad del miedo que tenemos los trabajadores de la salud, no saldrían ni a la tienda.”

El miedo del médico o de la enfermera no es el mismo de quien se la pasa propagando rumores, es un miedo real porque el personal de salud enfrenta diario a la pandemia y además vive en carne propia la precariedad de los servicios de salud, es un miedo doble ante las posibilidades más altas de contagio y las acciones de algunos histéricos consumidores de noticias chatarra. Ya hay casos.

La mejor forma de combatir las noticias falsas es desmontándolas, creo que ya nos hemos vuelto todos un poco expertos.

Yo en la plaza pública, y ahora en la plaza virtual, siempre guardo mi sana distancia cuando diviso a portadores de nubecillas negras, esos que se pasean de un lado a otro de su casa con pequeñas tormentas sobre su cabeza, destruyéndose a sí mismos y procurando contagiar a otros de su mala vibra.

