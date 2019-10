Nueva Fiscalía debe generar confianza para denunciar, reconoce Godoy

La transformación de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) a Fiscalía no sólo deberá referirse a un cambio de nombre, sino a uno interno profundo que reforme y construya una nueva institución que responda a la demanda de justicia, además que sea un espacio de confianza para quienes denuncian, dijo su titular Ernestina Godoy.

La transformación de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) a Fiscalía no sólo deberá referirse a un cambio de nombre, sino a uno interno profundo que reforme y construya una nueva institución que responda a la demanda de justicia, además que sea un espacio de confianza para quienes denuncian, dijo su titular Ernestina Godoy.

Al comparecer ante el Congreso de la Ciudad de México, la procuradora capitalina sostuvo que dicha transformación no podrá ser posible si no se toma en cuenta la experiencia de otras fiscalías, así como las aportaciones de la academia y organizaciones civiles.

"La nueva Fiscalía es una extraordinaria oportunidad para crear nuevas reglas, es la oportunidad que tenemos en la ciudad para que tengamos a la víctima en el centro, con la ley en la mano", señaló al considerar que ese nuevo modelo podría ocurrir en cuatro años.

Al disculparse por llegar cuatro horas después del tiempo pactado para su comparecencia, explicó que antes acudió a un acto para dar cumplimiento a una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para ofrecer una disculpa pública a Lorena González Hernández, quien fue acusada y encarcelada de manera injusta por la Procuraduría en 2008 por el caso Martí.

Godoy Ramos se asumió como una defensora de los derechos humanos y de la generación de mujeres que abren el camino hacia la equidad y a la participación en los espacios públicos y políticos.

"Reivindico la lucha de las mujeres jóvenes que demandan hoy respeto a nuestros derechos y el cese a la violencia machista de que somos objeto", expresó.

Frente a las y los diputados, reconoció que existe un sistema que históricamente ha excluido el tema de violencia de género y que en la actualidad enfrenta el crecimiento de delitos asociados al machismo, "no vamos a estar satisfechas hasta lograr que estos delitos no sucedan, pero si suceden no deben quedar impunes".

La procuradora recalcó que se desarrolla un sistema de atención a víctimas sexuales que considere la perspectiva de género y proteja su privacidad para que la PGJ se transforme en un espacio de confianza para quienes denuncian.

Recordó que en febrero muchas mujeres denunciaron intentos de secuestro y acoso en el Sistema de Transporte Colectivo Metro, por lo que la Procuraduría facilitó la presentación de denuncias en cinco Ministerios Públicos móviles, además de que la Policía Cibernética atendió temas como el movimiento conocido como #MeToo.

Por más de dos horas, Godoy también sostuvo que se recibió a una PGJ con enormes rezagos y serias debilidades institucionales que le impiden cumplir eficientemente con sus obligaciones, sin embargo subrayó que se trabaja en la aplicación del nuevo Sistema Penal Acusatorio.

Aseguró que entre diciembre y agosto, los primeros meses de su gestión, hubo una disminución en la incidencia delictiva de alto impacto en 338 colonias, que concentran 70 por ciento de los delitos de la Ciudad de México, y las cuales se ubican en las alcaldías Magdalena Contreras, Cuauhtémoc, Coyoacán, Azcapotzalco, Cuajimalpa, Benito Juárez, Tláhuac e Iztapalapa.