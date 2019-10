Nueva tarjeta de transporte costará $5 en el Metro y $10 en el Metrobús

El Gobierno de la Ciudad de México anunció que del 21 de octubre al 31 de diciembre comenzará a vender la nueva tarjeta del Transporte Integrado.

En una primera etapa, los usuarios del Metro podrán comprarla en cinco pesos en las taquillas de la red. Será necesario abonarle 10 pesos al plástico para poder activarla (en total costará 15 pesos).

Al mismo tiempo se podrá adquirir dicha tarjeta en toda la red del Metrobús; sólo que en este sistema costará 10 pesos el plástico, debido a que las máquinas expendedoras no reciben montos inferiores a cinco pesos.

Todo lo anterior debido a que en los siguientes meses la administración capitalina desactivará los plásticos anteriores, que se vendieron durante el Gobierno de Miguel Ángel Mancera, puesto que fueron hackeados y el monto de las recargas no paraba en las arcas del Gobierno, sino que se quedaba en las cuentas de los defraudadores cibernéticos.

Ayer, la Jefa de Gobierno informó que dicho plástico cuenta con tecnología más avanzada y segura que no permitirá a los hackers recargarla.

Añadió que próximamente incluirán beneficios para la ciudadanía, como personalizarla para personas con discapacidad y adultos mayores.

La fase dos, que será en diciembre, consistirá en la adquisición de mil 200 validadores modernos e inicio de pruebas en RTP y en trolebuses, y la integración de biciestacionamientos con registro único.

En enero se llevará a cabo la fase tres, con el inicio de la integración de todas las rutas de Trolebús y RTP. La fase cuatro, que iniciará en junio, incluirá al Cablebús y comenzará el proceso de incorporación de corredores.

El titular de la Semovi detalló que la diferencia en el costo de la tarjeta por sistemas se debe a que el sistema recaudador del Metro lo opera el gobierno local y el resto es operado por terceros.

ROBOS. Las tarjetas antiguas para accesar al Metro y Metrobús serán desactivadas a partir del próximo año debido a que eran hackeadas y el monto depositado en centros de recarga piratas, no ingresaba a las cuentas del gobierno capitalino sino se quedaba en manos de los hacker.

El Gobierno tiene detectada la manera en que operan estas personas, que ofrecían tarjetas en 50 pesos con recargas de 120 pesos, que es el máximo.

Dice Andrés Lajous, secretario de Movilidad, que ya han realizado detenciones por esta actividad; no obstante, sigue persistiendo el delito, por lo que advirtió que en un máximo de dos meses serán inhabilitados todos los plásticos que se vendieron en la administración de Mancera.

Se estima que sólo las de débito master card que se vendieron son un millón 600 mil.