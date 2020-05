Nuevas viñetas de la pandemia

1. Oscar Chávez

Amanecemos el primero de mayo con la noticia de la muerte de Oscar Chávez. Ha muerto el tercer caifán, sólo nos queda Ernesto Gómez Cruz. Oscar Chávez interpretó al “Estilos” en Los Caifanes, la gran película de Juan Ibáñez, con guion de Carlos Fuentes, filmada en el año que nací: 1967. Crecí con ella y con la música de protesta de Carlos Chávez. Entendí de niño el tema de la corrupción nacional escuchando “La casita”. Antes que pudiera leer Cien Años de Soledad me sabía de principio a fin su homenaje a la novela de García Márquez en la canción “Macondo”, puedo repetir aún ahora de memoria cualquiera de sus estrofas: “Eres/ epopeya de un pueblo olvidado/ Forjada/ en cien años de amor esta historia”.

En el minuto 33 de "El grito", el gran documental sobre el movimiento del 68 dirigido por Leobardo López con guion de Oriana Fallaci, aparece Oscar Chávez cantando con su guitarra en un mitin de la Ciudad Universitaria. La secuencia combina escenas de José Luis Cuevas y Manuel Felguérez pintando un “mural efímero” a un costado de la Rectoria. Eran días épicos como quisiéramos que lo fueran estas jornadas del encierro global. En el documental Oscar Chávez aparece joven y fuerte, con la camisa arremangada, sus enormes patillas, pulsando una guitarra y acompañando a la protesta estudiantil con esa gran voz que ayer se apagó. Me conmovió verlo de nuevo. Esta imagen resume una vida.

2. El imperio de lo efímero

Acabo de escuchar en la BBC que la firma francesa Louis Vuitton diseña tababocas exclusivos de 200 euros para clientes VIP. Una mala broma que nos recuerda qué hay quienes no están dispuestos a aprender nada de esta crisis.

3. Conversaciones virtuales

Zoom ha demostrado ser una herramienta estupenda para impulsar el diálogo y el debate: uno habla, y todos los demás escuchan.

4. Burocracia online

Realizo el registro en línea para un trámite en una página del gobierno. Sana Distancia. En el Excel que debo llenar me piden mi número de fax. Saldré a la oficina de telégrafos para mandarles un telegrama solicitando actualicen su formato.

La última vez que mandé un fax fue en el año 2000. Así mandaba mis artículos mensuales desde Singapur a la revista Etcétera de mi querido Raúl Trejo Delarbre. Conservó el último fax de tres hojas por el que envié mi “Carta de Singapur”, en la que comentaba sobre la inminente entrada de la telefonía 3G en Asia.

5. Los recuerdos del porvenir

He visto el TED Talk de Bill Gates de 2014 en el que pronosticó con gran tino y sin afectaciones nuestro presente. “Se avecina una gran pandemia –nos dice– y no estamos preparados”. El mundo cuenta con grandes ejércitos, presupuesto, tecnología, armas y transportes para iniciar una guerra en cualquier momento y movilizar a cientos de miles de tropas, pero no tenemos ni remotamente el mismo número de hospitales, médicos y doctores. Las grandes potencias se han preparado por décadas para la guerra, pero el enemigo mayor no es –ahora lo vemos– otro Estado, o un grupo terrorista, sino un virus microscópico. He escuchado a Gates con angustia y desaliento. Quisiera decir también, con esperanza.

6. Divino tesoro

De nuevo hay fiesta en mi edificio. Les debo mi insomnio y otra cita de La Peste de Camus: “todos los días de once a dos (de la madrugada) hay un desfile de jóvenes de ambos sexos en los que se puede observar esa pasión por la vida que crece en el seno de las grandes desgracias”.

7. Contigo a la distancia

Mis indicadores de consumo cultural de la semana: 200 pesos. 50 para la banda mixe, 50 para los marimberos de Chiapas, 50 para el organillero chilangos –su uniforme caqui ya es parte del patrimonio indumentario del país- y 50 para los clarinetistas de Chalco. Cultura y diversidad desde mi ventana. La banda mixe de alientos, que visita mi barrio desde San Lucas Camotlán en Oaxaca, tocan “Amor eterno” de Juan Gabriel. Diversidad cultural.

8. La lectura y sus fatigas

Cuando cumplí 40 años me regalé una lectura pendiente de mi vida. La guerra y la paz de Tolstoi, en la edición de Sepan Cuantos con prólogo de Eva Uchmany (mi profesora de historia de Rusia en la FFyL). Le hinqué el diente a sus 1200 páginas en 12 sesiones de 3 horas, 100 páginas por sesión. 36 horas en total. Advierto que he pasado un tiempo similar lavando trastes y limpiando la casa en estos días.

9. 500 años después

Una cita tomada de las cartas de relación de Hernán Cortés al rey Carlos V aplica para los tiempos actuales: “las cosas que acá con nuestros propios ojos vemos, no las podemos con el entendimiento comprender”.

10. Suicidios surtidos

Hoy salí por provisiones y me percato con sorpresa que el tianguis de la Ciudad de los Deportes, a un lado de mi casa, se puso como todos los jueves sobre la calle que divide a la Plaza de Toros México y al Estadio Azul. Cuatro o cinco personas se quitan por un momento el tapabocas para entrarle a los tacos en un puesto de carnitas de nombre perturbador: “Carnitas suicidas”. Así se llama, no es broma.

11. Canicas y soldaditos

En el encierro creativo, mi hijo y yo rescatamos esta tarde tres cosas del cuarto de trebejos: la infancia de mi adolescente, mi paternidad empolvada y un viejo deporte de casa: batallas de soldaditos con artillería de canicas. De a peso por soldadito derribado. Destapo por primera vez en años el viejo bote metálico de canicas –alguna vez caja de galletas holandesas-. Admiro de nuevo su intenso colorido y la manera en que reflejan la luz. Pienso entonces en un poema de Jorge Cuesta: Canto a un dios mineral. Las canicas son otro canto, de infancia, a un Dios mineral. Un cúmulo de planetas coloridos, Júpiter multiplicado en un micro sistema solar.

12. Extravíos del almanaque

Los viernes por la tarde, cuando he terminado y enviado mi columna sabatina, suelo decretar mi fin de semana. Tomarme un tequila y disponerme al ocio reparador en cualquiera de sus formas previsibles –el cine, la lectura, el amor–. En esta ocasión la palabra “fin” se diluye sin remedio en el almanaque continuo del encierro.

Lo he buscado en la cocina, debajo de la cama, entre mis libros, me asomo a la ventana para buscarlo, y sigo sin encontrar algo que me asegure que hoy es sábado.