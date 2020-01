Nuevo caso de dopaje en el futbol mexicano: Víctor Guzmán

Debido a que Víctor Guzmán arrojó positivo en un control antidopaje efectuado en la fecha 4 del torneo Apertura 2019, cuando jugaba para el Pachuca ante Querétaro el 10 de agosto, uno de los refuerzos de lujo para el Guadalajara, regresara a los Tuzos, ya que las Chivas pidieron que se anule la operación, que rondó los 12 millones de dólares.

Aunque no se especificó a que sustancia dio positivo en la primera prueba el Pocho Guzmán, el jugador desde el jueves pasado ya no practicó con el Rebaño Sagrado y el viernes se le vio entrenar solo, pese a que el sábado el chiverío ganó a FC Juárez por 2-0 en su presentación en el Clausura 2020, convocatoria en la que el jugador no apareció.

Al término del encuentro, el técnico del cuadro rojiblanco, Luis Fernando Tena rechazó detallar cual era el problema de Guzmán, al limitarse a expresar que se trataba de un problema personal del jugador.

El silenció prevaleció, hasta que este lunes muy temprano el jugador acompañado de Arturo Gálvez, abogado del equipo tapatío, arribó vía aérea a la capital mexicana, de donde se trasladaría a la Federación Mexicana de Futbol en Toluca, Estado de México, donde se solicitó la anulación del traspaso.

Guzmán arribó a la CDMX con jeans, sudadera con capucha y unos enormes lentes que le cubrían prácticamente todo el rostro, su semblante era de preocupación e incomodidad, además ignoró los múltiples cuestionamientos de la prensa que lo esperaba en la terminal aérea capitalina.

BONILLA LO CONFIRMA. Horas más tarde y ante las especulaciones sobre el caso del ex seleccionado mexicano, el presidente de la Liga MX, Enrique Bonilla, confirmó la inhabilitación de Víctor Guzmán, tras no superar una prueba antidopaje realizada el torneo pasado, cuando militaba con los Tuzos del Pachuca.

Por lo anterior, el dirigente declaró que el futbolista del Rebaño no puede jugar, ni tampoco entrenar con ningún equipo, hasta que se concluya el protocolo de investigación sobre el caso.

“Es un resultado adverso que todavía no se determina si es positivo o no, el examen que se le practicó al jugador. En tanto no se defina su situación, no se tome una resolución, el jugador no puede practicar con ningún club, ni siquiera puede presentarse a entrenar”, afirmó.

“El jugador tendrá que presentar ante la Comisión Antidopaje los argumentos que a su derecho convengan y tendrá la oportunidad de determinar abrir la prueba B, y una vez que concluya el procedimiento, se procederá por parte de la autoridad responsable”, indicó Bonilla.

Aseguró que fue un laboratorio oficial de la Agencia Mundial Antidopaje, quien notificó al jugador del resultado adverso y la sustancia de la que se trata, luego de que fue analizado en un laboratorio de Cuba, ya que el que tenía la Conade en la CDMX perdió la certificación de la WADA y dejo de operar por falta de presupuesto.

“La semana pasada recibimos el reporte del laboratorio oficial de la WADA a través del Comité Nacional Antidopaje, quienes a su vez lo que hicieron fue primero notificar al jugador, posteriormente a nosotros y a los clubes, hasta aquí va la situación”, añadió.

En tanto, “La Liga MX informa que se recibió la confirmación por parte del Comité Nacional Antidopaje, que inició un procedimiento de investigación al jugador Víctor Alfonso Guzmán Guzmán, futbolista profesional”, informó a través de un comunicado.

Guzmán, en sus redes sociales aseguró que: “Desde siempre he sido un jugador que ha rechazado cualquier práctica antideportiva y he manifestado, en cada ocasión en la que he tenido oportunidad, mi total apoyo a la lucha antidopaje. Es por ello que esta situación en la que me veo envuelto me resulta absolutamente increíble y me apena enormemente. Procederemos a solicitar el análisis de la muestra B con la esperanza de que se demuestre, tras su apertura, que ha sido un terrible error y que yo pueda continuar ejerciendo mi profesión”.

“En todo caso, quiero dejar claro que nunca he tomado ninguna sustancia para mejorar mi rendimiento deportivo y que voy a luchar hasta el final para demostrar mi inocencia y así, poder seguir haciendo aquello que me gusta más y me hace más feliz: jugar al futbol”, agregó.

PACHUCA LE BRINDA SU RESPALDO. Por la tarde, el Pachuca aseguró que apoyará a Víctor Guzmán, quien dio positivo en un control antidopaje en el Torneo Apertura 2019 de la Liga MX, cuando jugaba para los Tuzos, por lo que brindarán el respaldo al jugador como atleta y principalmente como persona.