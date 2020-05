Nuevo filme de Hayao Miyazaki tardará tres años más en quedar listo

El productor Toshio Suzuki de Studio Ghibli ha compartido una actualización sobre la próxima película de Hayao Miyazaki, Kimi-tachi wa Do Ikiru ka (How do you live?), revelando que los animadores han completado 36 minutos hasta ahora.

En una entrevista con Entertainment Weekly, Suzuki, quien ha producido varios de los éxitos más grandes de Miyazaki en su filmografía, admitió que inicialmente expresó preocupaciones acerca de que el director saliera de su retiro para tomar un nuevo proyecto.

“Muchos directores continúan haciendo películas a lo largo de sus carreras mientras se vuelven más viejos”, dijo por medio de un traductor. “Cuando Miyazaki regresó y dijo quiero hacer una película otra vez, yo de hecho dije que eso no era una gran idea porque ya había logrado tanto. No puedes regresar y hacer algo que ya has hecho en el pasado, tienes que hacer algo diferente. Una de las ideas que salieron de eso fue, ¿por qué no usar más tiempo y usar más dinero para hacer una película? Así que, ese es uno de los nuevos acercamientos”, dijo.

Suzuki confirmó que la pandemia de Coronavirus (COVID-19), que ha afectado a múltiples producciones de cine y televisión alrededor del mundo, no ha impactado el progreso del estudio en la ambiciosa película de Miyazaki, aunque espera que aún podría tomar otros tres años el completar la animación.

“La cinta en la que Hayao Miyazaki está trabajando en este momento es una grande, fantástica historia”, explicó. “Aún estamos dibujando todo a mano, pero nos toma más tiempo completar una película porque estamos dibujando más recuadros. Así que, hay más dibujos que dibujar que antes. Cuando estábamos haciendo Mi Vecino Totoro, sólo teníamos ocho animadores. Totoro la hicimos en ocho meses. Para la película actual que Hayao Miyazaki está haciendo, tenemos 60 animadores, pero sólo pudimos conseguir un minuto de animación en un mes. Eso significa 12 meses al año, consigues 12 minutos de una película”.

“De hecho, hemos estado trabajando en esta película por tres años, así que eso significa que tenemos 36 minutos completados hasta ahora. Esperamos que terminará en los próximos tres años”, añadió.

A inicios de este año, Studio Ghibli anunció que una segunda película estaba siendo desarrollada junto a la aventura de fantasía de Miyazaki. Suzuki confirmó que el hijo de Miyazaki, Goro Miyazaki, es responsable por el segundo proyecto, el cual describió como una animación generada por computadora “basada en un libro o historia de Inglaterra”, acerca de “una niña muy sabia”.