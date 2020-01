“O huía o moría en la cárcel en Japón”: Ghosn, tras épica fuga

Carlos Ghosn, quien fue presidente durante años de Nissan-Renault, compareció ayer en una conferencia de prensa en Beirut, Líbano, tras protagonizar una escandalosa fuga de su arresto domiciliario en Japón, en medio de un juicio por presunto fraude financiero.

Durante la conferencia, que duró más de dos horas, Ghosn respondió a preguntas en cuatro idiomas, pero recalcó su idea de que sufría una “persecución” política en Japón, tanto por parte de Nissan como de la Fiscalía.

El exdirector de Nissan aseguró no tener problema en someterse a un juicio “en cualquier lado” del mundo. Eso sí, siempre que sea un “juicio justo”, algo que afirmó que no iba a ocurrir en Japón.

Líbano, además de ser su país natal, no tiene convenio de extradición con Japón.

Para justificar su decisión de intentar huir de Japón, cosa que logró, Ghson, de 65 años, afirmó que cuando sus abogados le dijeron que no era nada seguro que se iniciara un segundo juicio donde pudiera ser exonerado, se dijo: “Voy a morir en Japón”. Por eso decidió “salir” del país, explicó, sin dar más detalles.

UNA HUÍDA DE PELÍCULA. Ghosn se encontraba en libertad bajo fianza en Tokio desde el 25 de abril pasado, pero estaba sometido a una intensa vigilancia para evitar, precisamente, que escapara.

Quien fue conocido como el artífice del resurgimiento de Nissan en los 90, aparentemente logró volar desde Osaka hasta el aeropuerto Atatürk de Estambul y, desde allí, hasta Líbano, donde aterrizó el 31 de diciembre.

“No he firmado un acuerdo con Netflix” para relatar la huída, aseguró Ghosn.