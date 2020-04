Obligatorio, uso de cubrebocas en el Metro a partir de mañana

El Sistema de Transporte Colectivo informó que, a partir del viernes 17 de abril, el uso de cubrebocas para ingresar y viajar en el Metro será obligatorio. Por tal motivo, en una primera etapa, el Sistema repartirá un millón de estos protectores.

El organismo explicó que la distribución será gratuita y que se hará en la estación Pantitlán de las Líneas A y 9, las cuales son de mayor tránsito. En Pantitlán, Línea A, la entrega de cubrebocas se realizará por la tarde, mientras que en la Línea 9 será por la mañana, ambos casos, en los horarios de mayor afluencia de personas.

“Desde este miércoles, elementos de vigilancia del Metro CDMX realizarán acciones informativas y de sensibilización a los usuarios para que usen cubrebocas durante su trayecto en la Red, así como a través de perifoneo y audiometro, ya que a partir del viernes 17 de abril, el uso de éste será obligatorio para viajar en el Metro de la CDMX”, informó el STC.

NO AL PARO. Por otra parte, conductores del Sistema de Transporte Colectivo Metro anunciaron en redes sociales un paro de labores para el 10 de mayo próximo “un día sin servicio, un día sin conductores”, señalan en la publicación. En la misma agregan que “trabajadores exigimos recursos, herramientas, material y refacciones para el mantenimiento de trenes, no más despidos injustificados. Usuarios exigimos un servicio eficiente sin fallas, que no se expongan la vida de los usuraos”.

Sin embargo, el Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo, el gremio laboral más amplio en el Metro, dijo, no avala esta acción que están enarbolando un grupo de oportunistas aprovechándose del trato que se esáa dando a los trabajadores implicados en accidente de trenes en la estación Tacubaya.

Pidió a su gremio “no dejarse llevar por propuestas irresponsables que no hayan sido analizadas y generadas por nuestros Órganos de Gobierno, y que pudieran propiciar resultados contrarios”.

En comunicado agregó que cualquier acción de lucha enarbolada por ese sindicato, “siempre será comunicada oficialmente por los órganos informativos o a través de sus Comités Ejecutivos Seccionales”.

“Un planteamiento de suspensión de actividades de conducción el próximo 10 de mayo, derivado de la indignación producida por el trato que han tenido nuestros compañeros trabajadores implicados en el accidente ocurrido el 10 de marzo del presente año en la Estación Tacubaya, y que, con el oportunismo que les caracteriza, lo ha retomado como propio un grupo de presuntos redentores, que sólo buscan lucrar con tal indignación, sin considerar las consecuencias que tal acción pudiera ocasionar, tanto para los propios trabajadores como para el público usuario del Metro”.

La organización laboral, agregó, que “no toma esas determinaciones por ocurrencia de persona alguna, sino en función de un análisis exhaustivo de los pros y contras que pudieran existir, así como los resultados que tal acción pudiera producir. En tal virtud, no avalamos acción alguna que no sea aprobada por nuestro segundo Órgano de Gobierno sindical, el Consejo nacional de Delegados y, en consecuencia, que sea anunciado y encausado por nuestro Comité Ejecutivo Nacional”.