Obtienen el genoma del aguacate

Un grupo internacional de investigadores descifraron la secuencia genómica del aguacate, en todas sus variedades. La investigación fue encabezada por científicos mexicanos de la Unidad de Genómica Avanzada (UGA/Langebio), del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav).

El estudio logró la secuenciación del genoma de la variedad mexicana, del guatemalteco, el antillano y el Hass, este último el consumido principalmente en el mundo. Los resultados se publican en la revista Proceeding of the National Academy of Science (PNAS).

“Con el genoma del aguacate ahora podemos realizar estudios que para realizar, de manera más precisa y rápida, los programas de mejoramiento genético del cultivo y aprovechar su diversidad genética”, señaló en conferencia Luis Herrera Estrella, científico principal de la investigación y Premio Crónica.

Refirió que México es el centro de diversidad genética del cultivo, por lo cual hay diversos tipos con distintas formas, tamaño, tamaño de árboles, consistencias, calidad, cáscaras, resistencia a enfermedades, contenido de ácidos grasos, entre otros. “Haciendo uso de estos genomas de referencia, y la posibilidad de resecuenciar el genoma de diversos tipos, podemos hacer estudios de asociación que permitan identificar genes importantes para las características de interés de forma rápida, comparada con procedimientos tradicionales”.

El siguiente paso, dijo, será conjuntar a los mejoradores de instituciones como la Universidad de Chapingo, El Colegio de Posgraduados o el INIFAP, quienes son expertos en mejoramiento genético, quienes pueden aprovechar estas tecnologías y obtener nuevas y variedades.

“Conocer el genoma no implica hacer transgénicos, sino acelerar los procedimientos tradicionales de mejoramiento genético, que es la ruta más importante que seguiremos, incluyendo nueva tecnología de edición genómica y si es necesario la transgénesis. Para ello, se debe realizar grandes programas de desarrollo de largo plazo, el problema es que no hay continuidad y ahora es difícil de visualizarlo. Esperamos que estos hallazgos llamen atención para establecer programas importantes que usan tecnología moderna que son fundamentales para conocer nuestros cultivos y tradiciones para el futuro de los mexicanos.

