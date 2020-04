Ocho mil turistas aún varados en Quintana Roo

La Secretaria de Turismo a nivel estatal, Marisol Vanegas Pérez aseguró que aún existen ocho mil visitantes en nuestro destino turístico que aún están en espera de volver a sus lugares de origen, pero que constantemente están organizando vuelos con todas las medidas sanitarias para contribuir a su regreso.

“Los turistas actualmente en nuestro territorio son ocho mil, son personas no residentes que se encuentran de manera temporal en nuestro Estado, siguen habiendo salidas todavía, ayer apenas salió un vuelo de 250 personas con destino a Argentina, tenemos trabajo todo el tiempo con líneas aéreas mayoristas, hoteleros y trabajamos intensamente para cuando se dé la apertura se haga de la mejor manera posible”, detallo.

Señaló que no hay prisa por volver a la actividad turística pues la prioridad del Estado es la prioridad de toda la administración, que es la protección de las personas.

“Hemos deliberado cuatro etapas, la primera fue la reducción de la actividad en donde trabajamos para que los turistas pudieran retornar a sus lugares de origen, junto con embajadas, consulados y líneas aéreas, esta fase aún no ha terminado faltan algunos pocos por sacar; la segunda fase es de atención de las empresas, necesitamos proteger la mayor cantidad de empleos posibles; en estos momentos estamos en la preparación de la reapertura, trabajamos en varias esferas en la capacitación y en la preparación empresarial en apoyos y programas económicos de la Mipymes y con el Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo”, concluyó.