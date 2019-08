Ochoa viajó con el equipo, pero no participaría en Leagues Cup

El cuerpo técnico del América no desea arriesgar a su nuevo portero, por tratarse de un partido no oficial.

El argentino Emanuel Aguilera con problemas en el muslo derecho, el colombiano Nicolás Benedetti, que no termina de recuperarse totalmente y Giovani dos Santos también con fatiga muscular, entrenaron por separado previo al duelo que América enfrentará a Tigres en la semifinal de la Leagues Cup.

Además de estos tres elementos que están en duda para el once inicial azulcrema, el portero Guillermo Ochoa aunque realizó el viaje con el equipo, se duda que tome parte en un partido de estas características (no oficial), para no arriesgarlo a una posible lesión.