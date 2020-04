Ocultar cifras de infectados es traición a la patria: Alfaro

Luego de haberse llevado a cabo la reunión virtual entre los gobernadores de los 32 Estados de México con autoridades del Gobierno Federal, entre ellos el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, el gobernador de Jalisco Enrique Alfaro Ramírez, detalló que se le pidió por parte de varios mandatarios estatales la certificación de Cofepris para la importación de pruebas para aplicarlas y dimensionar la cantidad de personas infectadas por el virus COVID-19, medida de la que dijo desconocer porqué se niegan a aplicarla y acusó de traición a la patria, si es para ocultar cifras.



“No quiero pensar que lo que está haciendo López-Gatell es cuidar la estadística (de personas contagiadas) porque sería, literal lo digo: un acto de traición a la patria (…) No entiendo la posición del subsecretario López-Gatell que sigue negándose que se apliquen pruebas rápidas, masivas, desconocemos la motivación”, mencionó Alfaro Ramírez.



Agregó el mandatario estatal que se tiene el presupuesto, la infraestructura y la logística lista para la aplicación masiva de pruebas en Jalisco, y que no tienen intención de comprar pruebas a un laboratorio en específico, incluso, que lo harán al que asigne el gobierno federal, pero esto no ha ocurrido; destacó que no se hizo ningún depósito a la farmacéutica Hisa para la malograda compra anunciada en días pasados.



“Que nos definan cuáles pruebas, nosotros ni siquiera dijimos estas o aquellas, que nos digan cuáles permite la Cofepris con su certificación que sean importadas, porque hoy el problema es que no las podemos introducir a México porque no tiene la certificación de Cofepris”, dijo el gobernador de Jalisco.



“Lo que espero es que el Gobierno Federal entienda que, si en Jalisco y todos los Estados del país estamos cerrando filas con el presidente, lo menos que esperamos es que se atiendan las peticiones y planteamientos que, con fundamento, estamos poniendo sobre la mesa como es el caso de las pruebas masivas, lo que se acordó ayer es que no mayor de 72 horas habría una respuesta formal del Gobierno Federal respecto a las pruebas rápidas como medida de prevención”, añadió Enrique Alfaro.