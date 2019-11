OEA está al servicio de EU y tomó una posición política: Evo Morales

El expresidente de Bolivia Evo Morales denunció este miércoles a la Organización de los Estados Americanos (OEA) por estar "al servicio" del "imperio norteamericano" y facilitar la crisis en Bolivia tras denunciar irregularidades en los comicios del 20 de octubre.



"La OEA no está al servicio de los pueblos latinoamericanos y menos de los movimientos sociales, está al servicio del imperio norteamericano", dijo Morales en su primera rueda de prensa desde México, donde vive desde este martes en condición de asilado, tras renunciar a la Presidencia el pasado domingo.



El domingo, Evo Morales había anunciado la repetición de las elecciones presidenciales después de que la Organización de Estados Americanos (OEA) diera a conocer numerosas irregularidades en los comicios del 20 de octubre pasado en los que fue reelegido para un cuarto mandato.



Poco después anunció su renuncia a la Presidencia tras casi 14 años en el poder y aceptó el asilo ofrecido por México horas después, llegando este martes a la capital del país.



Este miércoles, desde el Museo de la Ciudad de la capital, Evo Morales defendió su triunfo electoral del 20 de octubre y, sobre todo, fue muy duro con la oposición y la OEA, a quien acusó de permitir lo que califica de "golpe de Estado".



Aseguró que cuando acusaron de "fraude" los comicios no tuvo "ningún problema" en que organismos internacionales e instituciones verificaran los comicios, entre ellos la OEA.



No obstante, vio una actitud sospechosa en la forma de actuar de este organismo.



Explicó que se acordó que se publicaría un informe oficial el día 12 de noviembre, aunque luego se pospuso la fecha de entrega, a petición de la OEA, para el 13 de noviembre.



No obstante, el pasado domingo "de madrugada" y "sorpresivamente" hubo el anuncio de un informe "preliminar" que, cuando fue revisado por su equipo, tenía "más interpretación del proceso que del día de la elección".



La OEA emitió a primera hora del día un informe que advierte de serias de irregularidades en el cómputo de resultados de los comicios, tras los que el órgano electoral dio vencedor al presidente Evo Morales para un cuarto mandato consecutivo.



"La OEA decidió una posición política, y no técnica ni jurídica", dijo Evo Morales.



Tras esta valoración, fue cuando dijo que el organismo está "al servicio del imperio norteamericano".



Dijo que intentó hablar con su secretario general, Luis Almagro, para alertarle de las consecuencias de este informe y la situación de inseguridad que generaría.



El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) -organismo con sede en Washington- consideró este martes que quien cometió un "golpe de Estado" en Bolivia fue Evo Morales, al que acusó de haber tratado de "robar" las elecciones del 20 de octubre.