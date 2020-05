Oficialmente se han perdido 500 mil empleos formales por la pandemia de coronavirus

Al aprovechar el tema sobre la entrega de créditos a la palabra que está entregando su gobierno a pequeños comerciantes, el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló este jueves en su conferencia matutina en Palacio Nacional que por causa de la pandemia del coronavirus se han perdido 500 mil empleos formales en México, pero aseguró que esta ola de despidos “ya se detuvo”.

“Quiero aprovechar para decir que los empresarios mexicanos actúan con responsabilidad, la mayoría, son muy pocos los que se portan mal, pero esto sucede en todos los sectores”.

Asimismo, refirió que “yo sé que ese no es tu propósito, pero es importante aclarar que nosotros no estamos en contra de los empresarios, siempre he dicho que el que trabaja invierte, genera empleos, merece respeto, protección. El que logra un patrimonio con trabajo, de acuerdo a la ley, merece respeto, no todo el que tiene es malvado.”

“RARÍSIMO”. El mandatario también señaló que “en diciembre (pasado) se perdieron 400 mil empleos del Seguro Social. En diciembre, que no había crisis. Pero realmente no es que se quedaran sin trabajo los empleados, los trabajadores. Es que con el ‘outsourcing’, para no pagar prestaciones, los quitan del seguro. Una cosa rarísima”, indicó.

López Obrador defendió a los pequeños empresarios frente a la práctica del ‘outsourcing’, que “a pesar de que se cae la economía o empieza a haber problemas por la falta de movilidad por la pandemia, resisten y mantienen a sus trabajadores”.

“El empresario es una gente creativa, trabajadora, que hace todo un esfuerzo para mantener su empresa, para garantizarle trabajo a sus empleados. Esto que vimos de los pequeños empresarios del Seguro Social”, subrayó el mandatario.

“Los más grandes, los que pueden resistir, fueron los primeros en despedir. Afortunadamente, eso se detuvo y la mayoría de las empresas le está pagando a sus trabajadores”, aseguró el presidente, quien al dar la cifra de los 500 mil empleos perdidos por la crisis del COVID-19, recibió la confirmación de dicho número por el titular del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, presente también en la conferencia.