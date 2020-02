Ofrece AMLO trabajar con todos los líderes parlamentarios

El presidente Andrés Manuel López pidió a los líderes parlamentarios en la Cámara de Diputados que atiendan la reforma al Artículo 4° constitucional para que se conviertan en derechos sociales el derecho a la salud, el derecho a la pensión para los adultos mayores, derecho a las becas para los jóvenes estudiantes y a la pensión para las personas con discapacidad, además de que reflexionen sobre la reducción al financiamiento a los partidos políticos que se pueda juzgar al titular del Ejecutivo por delitos electorales (eliminación del fuero), dijo Mario Delgado, coordinador de Morena en San Lázaro, tras el primer encuentro que sostuvo el jefe del Ejecutivo con los legisladores de todos los colores.

Laura Rojas, presidenta de la Mesa Directiva en San Lázaro, reconoció que Delgado Carrillo haya promovido esta reunión, aunque destacó que ella también ya había insistido en la necesidad de dialogar con todas las bancadas del Congreso.

Mario Delgado agregó que López Obrador les solicitó a líderes de los grupos parlamentarios que integran la Junta de Coordinación Política (Jucopo) que lo inviten a la Cámara de Diputados.

Y sobre la materia legislativa: “Nos insistió mucho en la reforma al artículo 4° constitucional para que se conviertan en derecho sociales el derecho a la salud, el derecho a la pensión para los adultos mayores, derecho a las becas para los jóvenes estudiantes y a la pensión para las personas con discapacidad”, destacó el morenista.

El líder de los panistas, Juan Carlos Romero Hicks, expresó que uno de los temas que ocupó más tiempo en el diálogo con el mandatario fue el de la salud.

“Él dio su diagnóstico de la circunstancia, el respeto a las decisiones individuales de cada uno de los gobernadores. Algunos, como Guanajuato, no lo van a hacer, tampoco Aguascalientes. Lo invitamos a que fuera a Guanajuato para conocer lo que estamos haciendo, y en esto lo que tenemos que buscar son mecanismos alternativos, porque la salud no tiene partido y no tiene ideología.

El coordinador del blanquiazul dijo que la agenda legislativa para estos tres meses del periodo ordinario como la reglamentación de la reelección de los diputados federales, cuya circunstancia quedó pendiente; la prisión preventiva oficiosa del artículo 19; el tema de las remuneraciones con la instrucción que nos hace la Suprema Corte de Justicia de la Nación; para varios de nosotros el tema de feminicidios también es muy relevante.

Por Movimiento Ciudadano, su líder Tonatiuh Bravo Padilla consideró que fue un excelente encuentro, sin darle vueltas a las cosas.

El legislador por Jalisco reiteró que el Presidente les pidió valorar la reforma al Artículo 4 de la Constitución.

La perredista Verónica Juárez Piña señaló que le expresaron que más allá de la agenda del Presidente también se deben atender temas como el de seguridad, de salud y avanzar en garantías de los derechos de las mujeres, niñas, niños y adolescentes.

Por el PRI, su coordinador René Juárez Cisneros indicó que sería mezquino no reconocer la disposición del Presidente a este diálogo.

“En el tema de salud, yo quiero dejarlo perfectamente claro. Los gobernadores de mi partido están apoyando esta nueva política en materia de salud y nosotros la respetamos total y absolutamente. Solamente, el que carga el bulto sabe lo que pesa”, externó el legislador guerrerense.

El petista Reginaldo Sandoval se dijo verdaderamente satisfecho con la reunión con López Obrador, por la apertura al diálogo.

Jorge Argüelles, de Encuentro Social, expresó que coincide con el inquilino de Palacio Nacional de que el país requiere que se siga impulsando ponerle un alto a la corrupción y a los corruptos, bajar el dinero público, el financiamiento público a los partidos políticos y encontrar la pacificación de este país.

Mario Delgado indicó que el Presidente le anunció una iniciativa: reformar el artículo 108 constitucional, quitarle el fuero al Presidente de la República, es algo que a él le importa mucho, que el Presidente pueda ser juzgado como cualquier ciudadano.

“Por delitos de corrupción, por delitos electorales, por delitos graves, entonces va a enviar a la Cámara de Diputados una iniciativa en los próximos días”, de acuerdo con Delgado Carrillo.

VISITARÁN TAPACHULA POR MIGRANTES. Una vez que el flujo migratorio, por ahora, está controlado los líderes de los grupos parlamentarios anunciaron, junto con la presidenta de la Mesa Directiva su primera visita de campo el próximo lunes, cuando viajen a Tapachula, Chiapas, para tener una serie de reuniones para conocer de viva voz, de primera mano lo que está sucediendo con el tema migratorio; va a ir toda la Junta de Coordinación Política, los presidentes de las comisiones que tienen que ver con los temas: Asuntos Migratorios y Frontera Sur.

havh