Ofrecen monólogos a la carta durante periodo de aislamiento

La cartelera del ciclo de teatro digital “Te estoy hablando a ti. Monólogos Virtuales a la Carta”, ofrece 16 monólogos, escritos por la dramaturga y actriz mexicana Mariana Hartasánchez e interpretados en vivo por diversos actores desde el confinamiento de sus casas. Las funciones en línea están disponibles desde el 10 de abril y hasta que termine el encierro.

Durante las primeras semanas de cuarentena, MarianaHartasánchez, directora General de Sabandijas de Palacio A.C, organizó, desde redes sociales, una mecánica de teatro a distancia. Ofreció escribir monólogos breves para actores que quisieran montar los textos en su casa, con la idea de que un espectador contrate, por $100, las funciones personalizadas.

Algunos de los monólogos abordan el encierro, pero los temas son diversos. Desde “suspenso insostenible” hasta títulos “irreverentes, crudos y siniestros”, publicó Hartasánchez.

“La idea es tratar de conservar algo de la esencia de lo escénico, porque cuando tú grabas una obra en realidad lo que haces es entrar en otro discurso que no nos corresponde directamente a los que nos dedicamos a las artes escénicas. Hay algo de lo efímero, de lo espontáneo, que se pierde cuando lo que haces es grabar tu obra”, explicó la dramaturga en entrevista.

Agregó que cada monólogo se dirige al personaje ficticio que es el espectador, por lo tanto mantiene el principio del teatro de tener un “otro”, que escuche y sea partícipe de lo que sucede en escena.

“En esta propuesta, el actor va a encontrarse directamente con el espectador y a mantener con él una relación de ficcionalidad en la que, aunque el soporte es cibernético, se mantiene la sensación de que hay alguien que mira sin el cual la obra no se puede hacer”, añadió.

Observó que el confinamiento puede llegar a ser una situación terrible, “llegar a la apología máxima de lo que busca el sistema capitalista, y creo que cambiamos esa mecánica si tendemos pequeños puentes entre dos personas que en principio no se conocen, que no están conectadas utilitariamente para hablar de trabajo o tonteando en las redes sociales, sino que se están juntando para crear algo que en el mejor de los sentidos no es útil.”

Señaló que el arte no tiene sentido utilitario y por ello es lo más importante que tenemos los seres humanos. Este proyecto elude la idea de que toda comunicación debe estar al servicio de algo y busca que los medios tecnológicos nos ayuden a soñar y desplegar nuestra imaginación, “porque es la única manera de que ampliemos nuestras posibilidades críticas y creativas, nuestra verdadera libertad.”

“A quien esté metido en la computadora, todo el día en las redes sociales, no le pasarán muchas cosas pues estará tratando de huir de sí mismo, pero hay quienes intentan hacer un esfuerzo por recuperar su tiempo íntimo —tiempo de lectura, su pensamiento, estar consigo mismo—, y se recuperan esos espacios absolutamente indispensables, será un triunfo”, apuntó Hartasánchez.

“Estamos tan atacados, por todos los frentes, para divertirnos. La gente no quiere aburrirse y ese es un principio para poderse encontrar con otras posibilidades. Ojalá que la gente se aburra y en ese aburrimiento recuperen cuestiones valiosísimas como son el auto-análisis, el pensamiento crítico, la reflexión filosófica, la creación artística, porque entonces se darán cuenta de que son espacios absolutamente valiosos que se defiendan cuando regresemos al mundo”, concluyó.

Por el momento se encuentran 16 monólogos en cartelera, pero Hartasánchez ha anunciado que serán un total de 25. Consulta el menú-cartelera en https://www.sabandijasdepalacio.com/te-estoy-hablando-a-ti