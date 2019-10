Ofrecerá López Obrador disculpas a pueblos indígenas en 2021

El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que en 2021 se ofrecerá una disculpa a los pueblos yaquis, entre otros, además de que se empezará a trabajar en un Plan de Justicia para éstos, considerando tres temas principales: tierra, agua y desarrollo.

Al referirse a las cartas que escribió en meses pasados para el Rey de España y para el papa Francisco, consideró que el mensaje "no se entendió bien, se pensó que era un reclamo, que se les estaba pidiendo mucho, cuando era un simple perdón para abrazarnos y reconciliarnos, y pensar hacia el futuro".

"De todas maneras vamos a llevar a cabo estos actos en septiembre de 2021, pero no quiero que nos quedemos nada más en pedir perdón, en ofrecer disculpas, porque lo hago con humildad, siempre he pensado que el poder es humildad y me hincaría en frente de los representantes de los pueblos indígenas yaquis como me hinco donde se hinca el pueblo", expresó.

Por eso, dijo, a través del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas se trabajará en dicho Plan de Justicia.

lrc