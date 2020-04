Oídos sordos

Usuarios del Metro, a pesar de las restricciones, se trasladan en este medio de transporte sin tomar en cuenta las medidas sanitarias que impusieron tanto el gobierno capitalino como autoridades del Sistema de Transporte Colectivo.

Crónica recorrió distintas estaciones y conexiones de las líneas del Metro y observó que, si bien algunos usuarios llevan cubrebocas, la mayoría viaja sin medidas adecuadas; peor aún, las restricciones de acceso para quienes no lleven cubrebocas no se han cumplido y no hay personal de vigilancia que cumpla lo anunciado por el STC respecto a que los usuarios no entrarían sin cubrebocas.