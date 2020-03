Ojo con la liga futbolera de Coyoac谩n

Ojo con la liga futbolera de Coyoacán

Hasta ahora ha pasado desapercibido y como ya nos enseñó el superfiscal antilavado Nieto, sin mencionar al aludido, simplemente le diremos Mr T, en Coyoacán se fraguó un entramado bastante raro de negocios.

Y desde esa alcaldía sureña capitalina, el balón se fue más y más al sur hasta dejar los límites de la capital del país y detenerse en otra entidad federativa.

No desesperen ni se molesten por las crípticas predicciones de este grillito, pero recuérdenlo, cuando una serie de sospechosas transacciones inmobiliarias empiezan a ser destapadas por la Unidad de Inteligencia Financiera. Y claro, of course, aparecerán políticos que estuvieron en el poder antes de la ola morenista.

Y ni la chiflan

La verdad es que el subsecretario Hugo López-Gatell Ramírez se vio decente al pedir a ciertos legisladores que se porten serios ante lo que viene del coronavirus. Y vamos a incluir a entidades federativas ahora:

Hay un mecanismo de seguimiento nacional para los casos de contagio y el corte que se da entre las 19 y las 21 horas no es “del gobierno federal”, es el corte del estado que guarda esta emergencia para la República.

De allí que sea más que criticable que ciertos legisladores estén difundiendo su propia información sobre lo que “han sabido” de fuentes no citadas en nosocomios privados y aún más de algunos estados, que 15 minutos después de la conferencia oficial, anuncian que traen casos confirmados.

Narvartinos vándalos

Los habitantes de la Narvarte que se oponen a que la L3 del Metrobús sea ampliada sobre Cuauhtémoc se han puesto bastante intratables. Resulta que entre sus amenazas ya se incluye sabotaje a la maquinaria que está allí.

Este grillito fue narvartino alguna vez y recuerda claramente cómo se juntaban firmas para evitar que la primera etapa del Metrobús tuviera su terminal en Narvarte. Sus vaticinios de ambulantaje y suciedad no se cumplieron, pero algo más recuerda este grillo:

Cuando se preguntaba a los promotores que qué proponían en lugar del Metrobús, no ponían opción, más bien recomendaban abiertamente que “les echen esos transportes a la Colonia Obrera”. Sí, ellos aman su auto.

La Cámara consciente se une al puente

Vaya, que en San Lázaro esta vez no debieron pensarle mucho para justificar el megapuente de viernes a lunes. Porque así como que los diputados vayan mucho el viernes, pues no, no van mucho.

Pero esta vez justificaron el asunto señalando que le bajan al nivel de actividad para afrontar la contingencia del coronavirus.

¡Ah, qué los diputados!… si bajaron su nivel de actividad ya deben parecerse a esos animalitos, perezosos que les llaman, que se mueven tan lento que sólo usando cámara rápida son perceptibles.

pepegrillocronica@gmail.com