Okja, un bicho raro del cine moderno

En la edición 2017 del Festival de Cine de Cannes, Okja, el más reciente filme de Bong Joon-ho, fue uno de los más polémicos en presentarse, en parte por su contenido, pero también por su desafío a la tradición de las salas de cine, ya que no contará con un estreno comercial, sino que llegó vía streaming a través de Netflix, empresa que lo produce.

Okja es un filme que tiene algo de encantador, algo de odioso y algo de extraño. La película aborda una historia de amistad entre Mija (An Seo Hyun), una niña de 10 años, y Okja, un gigantesco animal llamado cerdo mágico.

Han pasado 10 años juntos en su casa de las montañas en Corea del Sur, como parte de un experimento creado por la gran multinacional familiar Mirando Corporation, en la que hicieron un reality show con 10 cerdos mágicos enviados a diferentes partes del mundo con la finalidad de ser criados y obtener la mejor carne del mundo. Cuando la empresa va por ella para trasladarla a Nueva York, donde será el evento, Mija la sigue hasta el otro lado del mundo para salvarla.

Okja es un filme encantador por los chispazos de comedia que muestra el cineasta en la historia de amistad que hay entre el enorme animal y la pequeña, que da una actuación sorprendente por su determinación. Es un bicho raro del cine moderno, sin llegar a ser fascinante. Bong Joon-ho sigue siendo interesante, pero no alcanza en ningún nivel a lo que hizo en El expreso del miedo (2013).