Olivia Barrionuevo abre su instalación Monarca en Los Ángeles

Artista visual por vocación, fotoperiodista de formación, la mexicana Olivia Barrionuevo (Nogales, Sonora), es la creadora de la instalación que lleva por nombre Monarca. Desde ayer, cientos de mariposas monarca se posan en las emblemáticas escaleras de Silver Lake para invitar al paseante a reflexionar en torno a la migración y el cambio climático.

Esta instalación pública da continuidad al vuelo de Monarca, el cual inició precisamente en Los Ángeles, una de las principales Ciudades Santuario que acoge a miles de migrantes, y tras varios años, regresa a la ciudad que la vio nacer, luego de visitar la Ciudad de México y Suiza.

El poder simbólico de las mariposas que viajan miles de kilómetros entre México y Canadá para preservar su especie, emula a los miles de seres humanos que, en busca de mejores condiciones de vida cruzan fronteras geográficas, superan diferencias culturales y se enfrentan a estereotipos sociales para construir nuevas formas de vida.

Olivia reconoce que el mensaje contenido en esta instalación es cada vez más fuerte: “El proyecto vuela por sí solo, me identifico mucho con él, mi familia y yo somos inmigrantes, mi hija también”. Monarca ha evolucionado junto con ella: “Constantemente me ha dado mensajes como artista y como ser humano, porque estoy compartiendo la historia de las personas, y eso me hace crecer como artista y como ser humano”, comenta convencida.

La instalación, que también busca resaltar el cuidado de la naturaleza en general y de esta especie en particular, así como de su frágil ecosistema, cuenta con el apoyo del Departamento de Asuntos Culturales de la ciudad de Los Ángeles. Monarca es una pieza para todos, una instalación inclusiva, incluyente y participativa. Al situarse en un lugar público y concebirse como arte urbano, invita al transeúnte a ser parte de una atmósfera y ambientación propias para generar consciencia social y natural.

Previamente al montaje de Monarca, la artista visual visitó dos santuarios de la mariposa monarca en el Estado de México: El Capulín y Piedra Herrada. Su propósito fue: “sentirlas, desde lo majestuoso y lo íntimo. Es el respeto a todas las formas de vida. Ver en perspectiva lo que es la vida, presenciar la metáfora de la sobrevivencia, esa búsqueda de nuevos espacios para sobrevivir, ya que la migración es la vida”.