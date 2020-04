OMS recomienda uso de cubrebocas; puede ayudar a evitar contagio de COVID-19

Durante el brote de SARS en 2003, una enfermedad muy parecida al COVID-19, se descubrió que el uso correcto de cubrebocas era 68 por ciento efectivo para ayudar a reducir el contagio del virus.

En comparación, lavarse las manos frecuentemente al día fue un 55 por ciento efectivo lo que indica que una adecuada combinación de medidas, lavado de manos, cubrebocas y guantes, fue 91 por ciento efectiva, según el British Medical Journal (BMJ).

Sin embargo existe todavía falta de información sobre las ventajas y protección que el uso adecuado de un cubrebocas ofrece, por lo que un grupo de ciudadanos la CDMX, ha creado un sitio web con recursos que demuestran la importancia de utilizar cubrebocas para disminuir el contagio de COVID- 19.



El sitio web, http://usacubrebocas.com muestra información y videos de cómo hacer cubrebocas, formas para confeccionarlos, así como listas de productos que se pueden reciclar para hacer cubrebocas.



El sitio resume noticias sobresalientes relacionadas al uso de cubrebocas que se han publicado en medios internacionales, incluyendo la OMS y ofrece indicaciones sobre la mejor manera de sanitizar los cubrebocas de tela una vez hayan sido usados.

¿Qué puedes hacer para ayudar a contener la pandemia en México?

Quédate en casa. Si no es imprescindible, por favor no salgas. Si es totalmente necesario salir, respeta la sana distancia y ponte un cubrebocas, y si puedes guantes si tienes que tocar, barandales o superficies.

Lávate las manos frecuentemente durante el día. Utiliza jabón y/o gel antibacterial para mantener las manos limpias y desinfecta las superficies que tocas o con las que estás en contacto con cloro o alcohol.

Usa cubrebocas, aunque creas que no estás infectado. Está demostrado que usarlo ayuda a disminuir la velocidad de propagación, ya que ésta se da por medio de las gotitas de saliva que se expulsan al hablar, toser, estornudar, cantar, besar o reír.

Si está usted sano, solo necesita llevar mascarilla si atiende a alguien en quien se sospeche la infección por el 2019-nCoV. (OMS)

Use cubrebocas si tiene tos o estornudos.

Guarda distancia de hasta 2 metros entre personas.

No utilices cubrebocas qui quirúrgicos y los respiradores N95 que son indicados para personal de salud y en determinado momento no sería bueno que se agotaran, ya que ellos los necesitan para atender a personas con síntomas, enfermos de COVID 19 y las personas que están en contacto cercano con ellos.

Entonces ¿usar cubrebocas sirve?

La respuesta según los especialistas y la experiencia con otros países sería, definitivamente sí, y las razones son muy claras y sencillas. Se trata de prevención.

El uso del cubrebocas previene que las personas infectadas contagien a alguien más, y como muchos no lo saben porque no presentan síntomas, podrían contagiar a sus familiares, amigos u personas cercanas. Todos estamos expuestos, todos podemos, si no tomamos en cuenta esto ser portadores del virus y contagiar a los demás.

Es necesario saber que si bien el cubrebocas puede ayudar a que el virus ingrese por la boca o nariz, no es 100% efectivo porque el contagio también puede darse por los ojos, por eso las autoridades enfatizan en no tocar la cara con las manos sucias, en espacios en donde hay mucha gente o donde no se respeta la distancia, o si has tocado pasamanos, puertas, anaqueles u otros objetos que hayan sido contaminados, esta medida te ayudará a evitar que el virus entre a tu organismo, en tanto llegas a un lugar en donde puedas lavar bien tus manos.

Hay dos factores importantes a considerar. Hay muchas personas que son asintomáticas, o sea, que no presentan ningún síntoma y no saben si están infectadas. Puedes estar contagiado o contagiada y presentar síntomas muchos días despúes. Mientras tanto, pudiste haber estado varios días esparciendo el virus con la gente que interactuaste, con tus papás, hijos, pareja, amigos, compañeros de trabajo u otras personas

Aprendamos de los demás:

A medida que los casos de enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19) se dispararon las personas en Europa y Norteamérica trataron de utilizar cubrebocas para protegerse. Los funcionarios de salud intervinieron para desanimarlos, preocupados por el suministro limitado de mascarillas para el personal de atención médica.

Algunos expertos en salud piensan que esa posición es un error. Las autoridades de salud en partes de Asia han alentado a todos los ciudadanos a usar cubrebocas en público para prevenir la propagación del virus, independientemente de si tienen síntomas o no.

Realmente es una intervención de salud pública buena. Además de protegerse uno mismo, es también para proteger a los demás de las gotas de saliva expulsadas.

Independientemente de que usen cubrebocas, las personas deben practicar el distanciamiento social y quedarse en casa tanto como sea posible para evitar la propagación del nuevo coronavirus.

No tiene sentido imaginar que las mascarillas quirúrgicas sean importantes para los trabajadores de la salud y no sean útiles para el público en general.

El mayor beneficio del uso masivo de cubrebocas probablemente no provenga de proteger las bocas de los sanos sino de cubrir las bocas de las personas ya infectadas.

No se supone que las personas enfermas salgan, pero las evidencias sugieren que las personas sin síntomas también pueden transmitir el coronavirus sin saber que están infectadas. Los datos de seguimiento de los contactos sugieren que casi la mitad de las transmisiones de SARS-CoV-2 ocurren antes de que la persona infectada muestre síntomas.

Sabemos que lo ideal es quedarnos en casa, pero si tenemos que salir, lo mejor es llevar un cubrebocas y usarlo de la manera correcta para que pueda brindarnos la protección que necesitamos.

El uso de cubrebocas es una medida sanitaria que complementa otras importantes acciones como evitar salir, saludar de lejos y lavarnos las manos con frecuencia.



El que uses un cubrebocas no significa que estás protegido de contagio, si no que estás minimizando las posibilidades de que contagies o te contagien.



Recomendaciones para su uso:

Antes de ponerse una mascarilla, lávese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón.

El cubreboca debe ajustarse bien, y a su vez quedar cómodo contra el costado de la cara y la barbilla. Cúbrase la boca y la nariz con la mascarilla y asegúrese de que no haya espacios entre su cara y la máscara. Es importante que permita la respiración sin restricciones. Los cubrebocas no deben usarse en niños menores de 4 años, personas con dificultades respiratorias o aquellos que no pueden retirarse por si solos las mascarillas.



Para que su uso sea efectivo, el cubreboca debe cubrir nariz y boca.

Si lo bajas al cuello para hablar, no estás usándolo correctamente. Lo mismo si te lo pones en la cabeza. Evite tocar la mascarilla mientras la usa; si lo hace, lávese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón.

No toques la parte delantera del cubrebocas cuando vas a retirarlo o colocarlo, primero lava tus manos con agua y jabón, agárralo por las bandas o el elástico. Si es de tela después de su uso mételo en una bolsa o entre una toalla y ponlo para lavar.

Para quitarse la mascarilla: quítesela por detrás (no toque la parte delantera de la mascarilla); deséchela inmediatamente en un recipiente cerrado; y lávese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón.

Para reutilizarlo:



Una vez llegues a tu casa y te quites el cubrebocas, ponlo a remojar en agua jabonosa durante 15 minutos. Si dispones de cloro, vierte una cucharada en el agua jabonosa.La Agencia de Protección Ambiental tiene una lista de 15 páginas de desinfectantes aprobados que matan el coronavirus que causa el COVID-19.



Talla el cubreboca si es de tela con energía para desprender las secreciones que pueden haberse adherido a la tela.



Enjuaga con abundante agua hasta que no queden rastros de jabón ni espuma.



Ponlo a secar al sol y al aire o en la secadora.



Una vez seco, plánchalo a alta temperatura.

Y recuerda la mejor forma de prevenir el Covid 19, es quedándote en casa.