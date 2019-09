ONU anuncia la creación del esperado Comité Constitucional sirio

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, anunció este lunes que el Gobierno sirio y la oposición han acordado la creación del largamente esperado Comité Constitucional para Siria, un elemento que se considera clave para avanzar hacia la paz en el país.



La formación de este comité, que se reunirá en Ginebra próximamente, -aunque Guterres no ofreció fechas- había estancado las negociaciones entre el Gobierno y la oposición por el rechazo de las autoridades sirias a la participación de ciertos miembros opositores.



"Estoy contento de anunciar el acuerdo entre el Gobierno de la República Árabe siria y el Comité de Negociación Sirio de un Comité Constitucional creíble, inclusivo, y equilibrado que será facilitado por Naciones Unidas en Ginebra", dijo el secretario general de la ONU en una breve intervención tras la que no admitió preguntas a pocos minutos de arrancar la Cumbre del Clima.



Guterres agregó que espera que el lanzamiento de este órgano, "puede y debe ser el principio de un camino político para sacar a Siria de la tragedia y dirigirla hacia una solución" sobre la base de la resolución 2.254 de la ONU.



Una resolución acordada en 2015 y que para Guterres recoge las "aspiraciones legítimas de todos los sirios y que está basada en un fuerte compromiso por la integridad territorial, la independencia y la soberanía" del país árabe.



"Doy la bienvenida al progreso realizado por Gobierno y la oposición", concluyó Guterres.



El comité constitucional de 150 miembros debe estar integrado por representantes del Gobierno, de la oposición y figuras independientes designadas por la ONU, pero Naciones Unidas no ha conseguido hasta ahora que las partes se pongan de acuerdo sobre su composición.



La elaboración de la nueva Constitución es el paso previo a las reformas políticas y a elecciones supervisadas por la ONU, que son los elementos principales de los contactos mantenidos hasta ahora sin éxito entre el Gobierno sirio y la oposición para dar por finalizado el conflicto