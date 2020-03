ONU urge a no olvidar la crisis climática por el coronavirus

ONU urge a no olvidar la crisis clim谩tica por el coronavirus

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, hizo este martes un llamamiento para que la lucha contra el coronavirus no haga olvidar la necesidad de tomar medidas para frenar la crisis climática.



"Es importante que toda la atención que tiene que ponerse en la lucha contra esta enfermedad no distraiga de la necesidad de combatir el cambio climático, la desigualdad y el resto de problemas a los que se enfrenta el mundo", señaló Guterres en una conferencia de prensa.



El jefe de Naciones Unidas, que intervino en la presentación de un informe sobre el clima, subrayó que tanto el coronavirus como la crisis climática son "dos problemas muy serios" que requieren una respuesta "determinada", pero que tienen una naturaleza muy distinta.



La enfermedad, subrayó, tendrá a priori un impacto temporal, mientras que el cambio climático es una cuestión de largo plazo.



En ese sentido, pidió "no sobrestimar" la reducción de emisiones que según algunos estudios se está viendo como consecuencia del coronavirus, vinculadas a la menor actividad en lugares como China y a la reducción del tráfico aéreo.



"No vamos a combatir el cambio climático con un virus", advirtió Guterres, que insistió en que los países deben continuar trabajando para avanzar hacia una economía menos contaminante y alcanzar los compromisos necesarios en la COP26, prevista para el próximo noviembre en Glasgow (Reino Unido).



El secretario general de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), Petteri Taalas, confirmó que en China se vio en enero una mejora de la calidad del aire como consecuencia del coronavirus, lo que muestra el impacto que la actividad humana tiene en el clima.



Taalas apuntó que la expansión del virus es "un drama", pero insistió en que el impacto del cambio climático es de una "magnitud mucho mayor" para la humanidad.