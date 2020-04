Opinión: ¿Qué le pasó a La Casa de Papel?

La clave para el éxito de cualquier producción comercial incluye al menos tres de los siguientes recursos: acción, romance, drama, suspenso y comedia. Casos como los de Game Of Thrones o The Walking Dead, tienen suficientes (y probablemente sobradas) temporadas que lo avalan. Sin embargo, no todo es cortesía de las producciones de habla inglesa.

La polémica serie española realizada por Atresmedia y Vancouver, La Casa De Papel, ya acumula algunos premios, entre ellos el Emmy Internacional en la categoría de mejor drama, siendo la primera producción de su país y de habla no inglesa, en lograr dicho reconocimiento.

Luego de ser incluida al catálogo del nuevo fenómeno del entretenimiento, Netflix, a finales del 2017, fue solo cuestión de tiempo para que la fórmula se hiciera efectiva, sobre todo con una eficiente campaña publicitaria que convirtió al rostro del reconocido pintor Salvador Dalí, en un ícono de resistencia casi con el mismo impacto que la de Che Guevara (ficticiamente).

No obstante, hay que reconocer que la historia no es precisamente una revelación, nos ha sido contada en infinidad de casos en la pantalla grande, la más obvia es en la saga protagonizada por George Clooney y Brad Pitt, que inició con Ocean's Eleven, también conocida como La gran estafa (2001), dirigida por Steven Soderbergh: Un grupo de hábiles ladrones que eventualmente se convierten en amigos –ya entrados en el drama– y familia, bajo la primicia romántica del robo “perfecto e imposible” que viene acompañado de un obsceno valor monetario y/o venganza.

¿Cuál es el mérito de La Casa de Papel?

La ahora ex empleada de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, Mónica Gaztambide, se integra a “La banda” como Estocolmo, junto a Denver.

Definitivamente radica en la manera en cómo son presentados los personajes, con el atractivo recurso inicial del acercamiento a cada uno seguido de su apodo gráfico, muy al estilo de Tarantino (que a su vez lo extrajo del cine wéstern), por mencionar un ejemplo. Sus procedencias, habilidades, discursos y valores serán presentados y cuestionados constantemente a lo largo de la serie. Es en esa variedad de guiños a referencias cinematográficas que resulta tan familiar y al mismo tiempo tan atrayente.

La inclusión de elementos intelectuales, racionales y psicológicos le dan profundidad al discurso de El Profesor, quien nos entrega a un antihéroe con principios de anarquismo que brincotea entre la moral y la ética; es quien añade la cereza al pastel lanzando de vez en cuando alguna crítica social sobre las deficiencias de las instituciones y sistemas de gobierno/poder (lo cual, generalmente despierta la empatía del público).

Básicamente ahí radica el atractivo de la serie, en su guión. Mismo que fue inicialmente pensado para una sola temporada dividida en dos partes, la cual tuvo su cierre el 23 de noviembre de 2017. Pero al ver el fenómeno internacional en el que se convirtió meses después, Netflix decidió continuar con la producción y alargar la historia. Por eso, la existencia de estas extrañas ¿tercera y cuarta partes? recién estrenadas el pasado 3 de abril, y que auguran la llegada de futuros capítulos (con el peligro de convertirse malamente en otra innecesariamente extensa serie).

¿Qué pasó con “La banda”?

La actriz jordano-española Najwa Nimri interpreta a la Inspectora Alicia Sierra.

Del lío que apenas libraron creíblemente en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, “la banda” se vuelve a reunir (tal como lo menciona el tráiler oficial) para rescatar a Río, y para ello deciden secuestrar la reserva nacional del Banco de España, como espacio de negociación y obviamente, adquisición de productos no perecederos.

Nuevos personajes se incluyen, y un par de ellos roban el protagonismo a El Profesor, quien pierde gran parte de su esencia y personalidad en esta tercera entrega, al ser mostrado como un hombre más sensible y temeroso, dejando de lado al calculador, manipulador y cautivador actor intelectual del robo a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.

Sin embargo, no fue el único que perdió fuerza, también lo hizo el tornado y narradora principal de la historia, Tokyo. Su impredecible temperamento continúa pero sin fuerza, más como un berrinche constante que pasó de provocar los giros narrativos más emocionantes de las primeras partes, a convertirse en un peón más con sus propios nudos argumentales pero sin mayor peso ni injerencia sobre la historia.

Ese par de personajes nuevos restauran un poco el equilibrio de la serie, pues desde cada trinchera no se sabe de cierto quién es el verdadero villano ¡y de qué forma! Si hay actuaciones más destacables en esta forzada extensión de la historia son las de la jordano-española Najwa Nimri (Inspectora Alicia Sierra) y el argentino Rodrigo de la Serna (Palermo), quienes, dicho sea de paso, se comen al resto de los personajes.

La historia se diluye a ratos, entre los típicos e irracionales pleitos maritales de Estocolmo y Denver o El Profesor y Raquel Murillo, alias Lisboa, que en realidad pasan de noche. La esperada participación de Berlín que fue spoileada desde el tráiler, no es como algunos hubieran querido y al igual que El Profesor, tiene un cambio significativo de personalidad, convirtiéndose prácticamente en la voz de sabiduría de su hermano. Algo extraño pero no tan desacertado como ocurrió con la mayoría de los personajes.

Si hay alguien que se mantiene intacta es Nairobi, la representación del feminismo en el equipo: determinada, contestataria y leal, colocándose por arriba de Tokyo, robándole cámara y protagonismo constantemente.

En un intento por recuperar a Tokyo, la historia se empieza a forzar cada vez más, cayendo en sin sentidos y errores de lógica. “La banda”, en conjunto cae en una zona gris, a tal grado que algunos de los rehenes comienzan a protagonizar escenas. Con todo esto, da la impresión de no saber por dónde llevar la historia o cómo concluirla de modo que el público esté satisfecho.

Pese a ello, la audiencia ya empezó a comentar al respecto, en algunos casos se argumenta que el mejor final habría sido justo tras la salida de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, pero ¿quién manda aquí, el público o la productora?

¿Ya la viste? ¿Qué opinas?

