Oposición llama a Claudia Sheibaum a garantizar libre tránsito en San Lázaro

Los partidos de oposición en la Cámara de Diputados exigen a Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno, garantizar tanto el derecho a la manifestación como el de libre tránsito y acceso a lugares de trabajo de los ciudadanos, luego de los tres días de bloqueos en el Palacio Legislativo que realizaron integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

“Exigimos que asuma su responsabilidad constitucional. Es necesario aclarar que no estamos solicitando el uso de la fuerza pública para reprimir a manifestación alguna. El Gobierno de la Ciudad de México está obligado a garantizar el derecho de manifestación, así como el de libre tránsito”, de acuerdo con un comunicado firmado por los líderes parlamentarios del PRI, René Juárez Cisneros; del PRD, Verónica Beatriz Juárez Piña; del PAN, Juan Carlos Romero Hicks; de Movimiento Ciudadano, Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla; del PES, Jorge Arturo Argüelles Victorer, y por el PVEM, Arturo Escobar y Vega, estas dos últimas fracciones aliadas de Morena en San Lázaro y a lo que no se sumó el PT.

Indicaron que el artículo 122 apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece: “El Gobierno de la Ciudad de México, dado su carácter de Capital de los Estados Unidos Mexicanos y sede de los poderes de la Unión, garantizará, en todo tiempo y en los términos de este artículo, las condiciones necesarias para el ejercicio de las facultades constitucionales de los poderes federales”.

El pasado martes la Sección 22 de CNTE arribó con un contingente de casi mil maestros provenientes Oaxaca, aunque también se les sumaron de Chiapas y Michoacán, e instalaron un campamento que duró tres días.

El jueves, pese a que se había hecho el anuncio de que no se sesionaría para aprobar las leyes secundarias de la contrarreforma educativa, los manifestantes impidieron desde las 9:00 horas la entrada y salida a la Cámara de Diputados.

Pasadas las primeras dos horas del bloqueo comenzaron las “súplicas” de empleados y diputados para que los liberaran. Siete horas después de una jornada que tuvo horas de altas temperaturas y luego una ligera llovizna los maestros levantaron su campamento y regresaron a sus estados.