Oposición pide a Romero Deschamps aclarar motivos de su renuncia al sindicato petrolero

La oposición en el Senado pidió a Carlos Romero Deschamps explique las razones que motivaron su renuncia como dirigente del sindicato petrolero. En tanto, Morena, afirmó que se tardó en dimitir y con su decisión se pone fin a una etapa de impunidad en el sindicalismo mexicano.

El senador de Morena, Napoleón Gómez Urrutia y presidente de la Comisión del Trabajo se pronunció porque las investigaciones que se abrieron contra el priísta continúen.

“Respecto a las investigaciones, pues bueno yo creo que deben de continuar en el caso de que las halla. (…) Yo creo que se deben de perseguir de oficio y, se deben de perseguir como en todas, como en cualquier otro caso en donde haya acusaciones de este tipo. (…) Es el fin de un liderazgo y desde luego para muchos será el fin de la impunidad, desde luego. (…) Ojalá ya todos cambiemos mentalmente de dejar de abusar de las posiciones políticas o administrativas donde ejercen sus liderazgos y sus puestos de dirección”.

Mario Zamora, senador del PRI, declaró que su partido lo defenderá siempre que sus actos estén apegados a la transparencia y la honestidad.

“Pero, que no se esté no más asustando con el petate del muerto. (…) Transparencia y justicia, algo muy sencillo. (…) El PRI va a meter las manos al fuego por la gente que demuestre que tiene honorabilidad, que es honesta y, que lo que busca es un proceso justo y transparente. (…) No vamos a defender nada que sea indefendible. (…) Que no haya persecución y que se castigue a quien se tenga que castigar. Decía mi abuelita: toma chocolate, paga lo que debes”, consideró

El vicecoordinador del PAN, Julen Rementeria, dijo que Carlos Romero debe hacer públicos los motivos de su renuncia.

“Es muy extraña, aquí no lo obliga la Constitución, como lo obligaba al ministro. Pero, sí lo obliga a una cuestión moral, por lo menos decir cuál es la razón, porque no es común en nuestro país y, hay que decir las cosas como son, que de repente un líder sindical, que tiene toda la fuerza, que no tiene alguna razón médica, pues de repente pueda renunciar. Entonces, tendría que explicarse cuál es la verdadera razón de su salida y que no vaya a ser por una cuestión exógena al propio sindicato y que de repente se haya visto obligado a renunciar”, indicó

La senadora del Partido del Trabajo, Cora Cecilia Pinedo, quien impulsó la renovación de la dirigencia del sindicato petrolero, rechazó que la dimisión de Romero Deschamps sea producto de una persecución desde el gobierno.

ijsm