Oposición va contra reforma que equipara defraudación fiscal con crimen organizado

El bloque opositor en el Senado interpondrá una controversia constitucional contra la reforma aprobada por la mayoría de Morena, que equipara la defraudación fiscal con crimen organizado y amenaza a la seguridad nacional al acusar que coloca en la incertidumbre al sector empresarial.

“No debe ser lo mismo aquel que expide la factura a aquel que la recibe, le están dando una atribución al contribuyente que no debería de tener, que es una facultad de Hacienda que es que revise si la sociedad mercantil a la que le está comprando está bien su capital social, los socios que sean gente honrada, que no sean gente metida en temas raros y que esté bien su domicilio fiscal, eso le corresponde a Hacienda…”, explicó el coordinador del PAN en el Senado, Mauricio Kuri.

La dirigencia del PRI, en coordinación con los senadores de su partido, se sumará a este bloque al considerar que estas medidas implican un terrorismo fiscal, ya que resultan totalmente desproporcionadas.

El dirigente nacional del tricolor, Alejandro Moreno Cárdenas, adelantó que su partido ya está recabando las 44 firmas de senadores de oposición para impugnar dichas modificaciones que serán discutidas en los próximos días en la Cámara de Diputados.

“Estamos coordinados con el senador Miguel Ángel Osorio Chong, no lo podemos permitir porque una vez más va a alejar la inversión, pareciera que el único fin de este gobierno es alejar la inversión, que no haya crecimiento económico, así que lo estaremos presentando y vamos a conseguir esas 44 firmas, haremos un bloque en el Senado de la República”, aseveró.

Explicó, que en ningún país del mundo se criminaliza la actividad económica y este gobierno se ha dedicado a ahuyentar la inversión y la confianza en nuestra economía.

El líder priista criticó que nueve de cada 10 pesos del Presupuesto se destinen sólo a tres programas sociales, lo que demuestra que es una propuesta asistencialista que no busca el crecimiento y desarrollo económico, sino ganar clientelas electorales.

En tanto, el coordinador del PRD, Miguel Ángel Mancera, confió en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación sea el último escalón donde el grupo de senadores encuentre una contención a esta intentona de Morena de equiparar la defraudación fiscal a delincuencia organizada y riesgos a la seguridad nacional. “Será el último escalón en donde nosotros pudiéramos encontrar alguna respuesta distinta, porque consideramos que es absolutamente desproporcionado incluirlo como seguridad nacional, rebasa los planteamientos constitucionales”, aseveró.

Por su parte, la presidenta del Senado, Mónica Fernández, consideró que hay desconocimiento sobre los alcances de esta reforma, pues en el fondo lo que busca es atacar a quienes de manera organizada se dedican a estafar al fisco federal.

“Esto no va a dirigido a los contribuyentes honrados, no va dirigido a las personas que cumplen con la ley, que tienen sus negocios en la honradez, de ninguna manera —la mayoría en el país—, esto va dirigido a los que no son contribuyentes, porque eso es lo que tratan de evitar con todo esto de facturas falsas y empresas fantasmas”, dijo.