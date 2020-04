Ordena AMLO presentar denuncias contra grandes empresas que deben al fisco

El presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó presentar denuncias contra empresas que deben al fisco y adelantó que ya fue interpuesta una querella por la vía penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra una gran compañía por presunto fraude fiscal de mil 500 millones de pesos y que, además adeuda 10 mil millones de pesos por concepto de pago de impuestos.

“Ya di instrucciones que se presenten querellas y denuncias, porque no soy encubridor. No puede ser que si hay una deuda de ocho hasta de 10 mil millones de una gran corporación que tiene para pagar, se encubra. Me convertiría yo en cómplice”, señaló en su conferencia mañanera.

López Obrador informó que esta gran empresa es una de las 15 firmas que deben al Servicio de Administración Tributaria (SAT) 50 mil millones de pesos en impuestos. Entre seis y siete de estas compañías, deben todavía 35 mil millones de pesos.

Reconoció que algunos han accedido a pagar sus deudas, y destacó que, por esta acción, su gobierno ha podido recabar 15 mil millones de pesos que serán destinados a créditos para las pequeñas empresas.

El mandatario reiteró que algunas empresas piensan que México es tierra de conquista, pero eso se terminó, que no quiere decir que se cierra la puerta a la inversión privada, “no, eso nos beneficia a todos”, explicó.

Acusó que grandes empresas quieren que su gobierno se endeude y que se les dé una prórroga para pagar los impuestos de tres meses hasta seis meses, petición que no autorizará, porque las grandes compañías están acostumbradas a no pagarlos.

“Imagínense, si decretamos una prórroga para que se paguen los impuestos después, nos quedamos sin recaudación, ¿y cómo vamos a proteger a los pobres?, ¿de dónde va a salir para darle el apoyo a los adultos mayores, a las niñas, a los niños con discapacidad? Ellos no creen eso”, dijo en su conferencia mañanera.

Recordó que ahora que se aprobó el artículo 4º de la Constitución para que se eleve a rango constitucional el apoyo a la pensión y las becas para los estudiantes de familias pobres, y el derecho a la salud, “los del partido conservador” votaron en contra. Entonces, yo tengo que proteger, blindar a los más necesitados.