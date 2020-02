Orson Bean, actor de "Esposas desesperadas", muere a los 91 años

El veterano actor y comediante Orson Bean, conocido por su participación en la serie “Desperate Housewives”, falleció a los 91 años la noche del viernes luego de ser atropellado mientras cruzaba una calle en Venice, California.

Dallas Frederick Burrows, nombre real del intérprete, comenzó su carrera en el espectáculo como mago, posteriormente como comediante de standup en la década de los 40. Posteriormente fue un panelista habitual del programa de televisión “To Tell the Truth”, y tuvo apariciones estelares en “Johnny Carson’s The Tonight Show”.

A partir de 2009, tuvo una participación como personaje recurrente en la serie de televisión “Desperate Housewives”, en donde desempeñó el rol de “Roy Bender”, un vendedor de carne que se convierte en el interés amoroso y posterior novio del personaje “Karen McCluskey”, interpretado por la fallecida Kathryn Joosten.

Al actor le sobreviven sus cuatro hijos, así como su tercera esposa y coestrella en la serie “Dr. Quinn”, donde también participó, Alley Mills, con quien se casó en 1993.

ijsm