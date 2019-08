Orta no presentará cargos por agresión de mujeres

El secretario de Seguridad Pública capitalina, Jesús Orta, descartó aumentar su equipo de seguridad o presentar cargos contra las mujeres que lo agredieron durante una protesta para exigir justicia para una menor presuntamente violada por policías, pues no se sintió amenazado.

Luego de la reunión del Gabinete de Seguridad, comentó que al tener conocimiento de la movilización quiso expresar a las inconformes que no busca “proteger a nadie” y que se aportan pruebas a la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de la Ciudad de México para que la investigación sea transparente.

“Nunca me sentí amenazado, simplemente salí a dar a buscar el diálogo, entiendo perfectamente la causa que la motivó y estamos perfectamente alineados con esa causa”, afirmó el funcionario.

También lee: Orta y Godoy seguirán en sus cargos: Sheinbaum

Planteó que si bien los disturbios fueron una provocación, desconoce qué grupo está detrás, y aunque desde su perspectiva la causa que persiguen es muy legítima las formas no, pero pese a ello está abierto al diálogo.

“Lo que pude advertir es que son grupos que tal vez no estén buscando justicia para un caso en particular, estaban más bien tomando una causa, quizá históricamente por la que han luchado, y eso es lo que valoro. Además a mí no me tocó verlo, no voy a juzgar respecto a que grupos”, indicó.

Sin embargo, añadió, “me parece en ese sentido que es imposible tener un diálogo si no hay voluntad para ello. Eso es lo que yo vi, cuando hay una causa y se busca una solución hay esa apertura para tener ese diálogo”.

También lee: No tenemos pruebas para acusar a policías de violación: PGJ-CDMX

Remarcó que no presentará cargos luego de que las mujeres a las afueras de la Secretaría le arrojaron diamantina rosa cuando intentaba dialogar con ellas.

El caso de la Procuraduría, dijo, “es otra cosa”, pues durante sus protestas se dañaron las instalaciones, por lo que se abrieron carpetas de investigación.

Subrayó que su postura es avalada por la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, e insistió en su intención de dialogar y “pues ya lo demás que se investigue, está muy claro, lo dijo ayer la jefa de gobierno”.

Orta Martínez informó que en el caso de la menor 10 elementos fueron llamados a declarar, lo que hicieron de manera voluntaria.

“A los elementos los tenemos en investigación, así los tendremos hasta que esto cierre y no ha habido absolutamente ningún tema. Lo demás será reforzar criterios de control y confianza, pues siempre será un proceso de mejora para tener elementos más confiables", dijo.

También lee: Protestan mujeres con actos vandálicos en SSC y PGJ

Mencionó que esos elementos de diferentes sectores de Azcapotzalco no están en servicio, sino concentrados y disponibles para cualquier diligencia que requiera la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México.

El funcionario reconoció que la ciudadanía quiere justicia lo más pronto posible, pero el caso amerita que se agoten todas las diligencias, lo que está haciendo la Procuraduría capatalina y la secretaría que encabeza aporta información.

ijsm