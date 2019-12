*Otra vez, sin licitación pública servicio de WiFi * Aprueban senadores el T-MEC sin conocer texto * Sonora quiere aplicar más impuestos a mineras

Cuesta trabajo entender que un gobierno que se precia de ser diferente a los del pasado, termine actuando igual que los de antes, y si no, ¿de qué otra manera se puede explicar la negativa hasta ahora de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, a abrir de manera pública el proceso para elegir a la empresa que ofrecerá en el 2020 el servicio de WiFi gratuito?

Si bien no se justificó la decisión del año pasado de adjudicar de manera directa a la empresa Telmex, ésta podía entenderse dentro de la lógica de que el nuevo Gobierno iba entrando y no era posible llevar a cabo en tan poco tiempo una licitación pública, pero ahora no debe de haber pretexto, a menos de que la consigna sea apoyar en particular a una empresa.

¿Romperá la inercia el gobierno capitalino en aras de fomentar la real competencia entre empresas?, o ¿preferirá los acuerdos tras bambalinas?

GRAVAMEN. Karen Flores Arredondo, directora general de la Cámara Minera de México dijo que a pesar que la industria es una de las que paga más impuestos en el país, pues tan sólo en 2018 aportó más de 46 mil millones de pesos en ISR; 9 mil millones en derechos diversos, y más de 4 mil 500 millones de pesos para el Fondo Minero. Ahora resulta que el Congreso de Sonora estudia la aplicación de nuevos impuestos a la minería, cuyos fondos se usarían en acciones en favor del ambiente. El problema es que esos gravámenes afectarían a 35.5% la producción nacional, generada por esa entidad. “De aplicarse un impuesto de ese tipo, las empresas mineras tendrían una carga fiscal de 73.5 por ciento sobre sus ganancias, lo que hace inviable el crecimiento de las unidades mineras en Sonora y resta a la competitividad del principal estado minero del país”.

LAMENTABLE. Resulta que el gobierno de Estados Unidos, encabezado por Donald Trump se fue por la libre y vía un decreto incorporó la figura de Cinco Agregados Laborales, que revisarían la aplicación de la reforma laboral en México. Desde el sábado Jesús Seade, principal negociador se dijo sorprendido y mostró el desacuerdo de lo que parece fue un “madruguete”. Lo que pasa que gobierno mexicano, en fiebre por tener éxitos aprobaron a tontas y locas los textos del T-MEC. Increíble, el senado mexicano dio visto bueno a un convenio de más de 2 mil páginas, en sólo 15 minutos. Y ahí están las consecuencias, sin tenerlo presente.

EQUIPO. SSA México, que dirige Manuel Fernández, recibirá dos nuevas grúas Super Post Panamax con tecnología de punta, para carga y descarga de buques portacontenedores, las cuales reemplazarán equipo de menor alcance. Con esta nueva inversión en su Terminal Especializada de Contenedores (TEC) del puerto de Manzanillo, SSA México operará 16 grúas Ship-To-Shore (STS), de las cuales 10 grúas serán Super Post Panamax.