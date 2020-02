Outsourcing es como el colesterol “hay bueno y hay malo”: Luisa María Alcalde

La secretaria de Trabajo, Luisa María Alcalde, hizo un llamado para que en la reforma en materia de outsourcing quede claro lo que se vale y no en materia de subcontratación, para así eliminar de tajo toda posibilidad de fraude al fisco, a la seguridad social y violación de derechos laborales.

En la inauguración del Parlamento Abierto que realiza en el Senado de la República, para contribuir a enriquecer el dictamen que promueve reformas a las leyes federal del trabajo y del IMSS, afirmó que la figura de la subcontratación "es como el colesterol, que hay bueno y hay malo, solo que éste último ha proliferado más.

La funcionaria federal dijo que esta figura ha sido tan polémica justamente por la cantidad de grotescos abusos en los que se ha caído en los últimos años, por lo que vale la pena distinguir, ya que quienes utilizan y abusan de la figura quisieran que se metiera todo en la misma bolsa.

Al señalar que "se ha convertido en el deporte nacional" la evasión de impuestos y el subregistro de trabajadores, Alcalde Luján llamó la atención para que también se considere no caer en el tema de garantizar solo los derechos mínimos que contempla la ley.

Apuntó que "cuando se dice que la cumple, en realidad solo se piensa que cumpla con el salario mínimo, con seis días de vacaciones y con 15 días de aguinaldo, es decir, que cumpla con los mínimos de ley".

“Esto pareciera razonable porque estamos enfrente de empresas que ni siquiera eso cumplen, que incluso, ni siquiera los tienen registrados en el Seguro Social, pero la trampa de caer en esta figura es que no se considere, no se toman en cuenta otros derechos como los derechos colectivos.

“Cuando hablamos de estas figuras no hablamos del reparto de utilidades, no estamos hablando de la estabilidad en el empleo, no estamos hablando de la antigüedad en los diferentes centros de trabajo, entonces, llamo la atención para que en esta reflexión no se vaya a caer en la trampa de que cualquier cosa se puede subcontratar”, resaltó.

La encargada de la política laboral del país recordó que en la ley se establecen límites para la subcontratación como: prohibir la subcontratación de manera general; la obligación de justificar cuál es el carácter especializado de lo que se subcontrata, así como la igualdad entre trabajadores, entre otros.

Es por eso, agregó, que la reflexión en torno a la subcontratación debe rescatar estos principios que hoy establece la Ley Federal del Trabajo y que son esenciales en materia de subcontratación para tener muy delimitado que no cualquier tipo de empleo puede ser objeto de subcontratación.

La titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social puntualizó que la imaginación para evadir la ley no tiene límites, para lo cual se han utilizado diversos mecanismos y acusó que la principal circunstancia es la complicidad por parte de las autoridades que no hicieron nada al respecto lo que permitió que esto creciera.

En ese sentido dijo que en administraciones pasadas no hubo ni una sola inspección de estas empresas de subcontratación, lo que también involucra a la nula coordinación que existió entre las instituciones que debían velar por el derecho de los trabajadores.

Refirió que por ello se inició un grupo de coordinación con el IMSS, la Procuraduría Fiscal, con el SAT, con la Unidad de Inteligencia Financiera, el Infonavit, donde se han planteado las estrategias más focalizadas que permiten ser efectivos y eficientes, para identificar esa subcontratación abusiva.

