Ozzy Osbourne estrenará “Ordinary man” el 21 de febrero

El músico y compositor británico Ozzy Osbourne lanzará el próximo 21 de febrero su nuevo álbum de estudio Ordinary man, el primero como solista después de casi 10 años.

El artista de 71 años ha lanzado los sencillos Under the graveyard, Straight to hell, con la colaboración de Slash (Guns N’ Roses) y Ordinary man, con el cantante y compositor Elton John.

“Hay una frase en ‘Ordinary man’ que dice, no quiero morir como un hombre ordinario y no pienso que suceda. Fue muy divertido poder trabajar en este proyecto, muy diferente a mis otros álbumes. Lo grabamos rápido, lo que no había sucedido desde el primer álbum de Black Sabbath. Esto hizo que el proceso fuera diferente; lo disfruté muchísimo”, resaltó Osbourne.

Grabado en Los Ángeles, el álbum cuenta con la participación de Andrew Watt en las guitarras, Duff Mckagan (Guns N' Roses) en el bajo y Chad Smith (Red Hot Chili Peppers) en la batería, así como invitados especiales, entre ello, Elton John, Post Malone y Tom Morello.

“Todo sucedió al mismo tiempo. Slash es un muy querido amigo mío, como lo es Elton. Cuando aún estaba escribiendo Ordinary Man, me recordó a una canción vieja de Elton y le dije a Sharon, me pregunto si él podría cantar esto; le preguntamos y estuvo de acuerdo en cantar y tocar el piano en la canción”, añadió.

havh