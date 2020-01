Ozzy Osbourne lanzó video de “Straight to Hell”

En medio del caos, en un escenario donde impera la violencia y la anarquía, Ozzy Osbourne, cual monje de las tinieblas, lanza el vi­deo de “Straight to Hell”, que desde este lunes circula en las redes sociales.

Luego de los malos augurios acerca de su salud, que tuvo que salir a desmentir su hija, Kelly, Osbourne demuestra que está lejos de dejar este mundo, con una canción que no deja dudas de su complicidad con el infierno: “Te haré gritar, te haré defecar”, dice la letra, entre golpes y hombres desnudos corriendo por todos lados.

La canción es uno de los sencillos que el metalero británico integra al álbum Ordinary man, que saldrá al mercado en febrero próximo y representa su primer disco solista en una década. En noviembre pasado, Ozzy lanzó el tema principal de este material, “Under the Graveyard”.

En unas cuantas horas, el nuevo sencillo de Osbourne llegó a casi 40 mil vistas. Los escena­rios espeluznantes y los clásicos riffs de guitarra muestran que el cantante de 71 años está en la pelea del rock.

Durante la madrugada del 1 de enero, Kelly Osbourne escri­bió a través de su cuenta oficial de ­Instagram lo siguiente: “Hoy tuve un maravilloso comienzo de 2020. Salí a almorzar con mi familia y luego pasé el resto del día riendo y pasando el rato con mi papá”.

Kelly añadió: “Vengo a casa y leo artículos repugnantes acerca de que mi papá supuestamente está en su ‘lecho de muerte’. A veces los medios me enferman”.

Para finalizar la hija del vocalista expresó: “No es un secreto que mi papá ha tenido un año difícil tratándose de su salud, pero al carajo con esto, qué gran mierda”.

Un día después el vocalista del legendario grupo de heavy me­tal Black Sabbath, publicó varios mensajes en su cuenta de Instagram, donde primero pregunta en tono de burla “¿Han leído buenas noticias últimamente?”, con una imagen de él tirándose de los pelos con la boca abierta.

Utilizando una de sus propias canciones, el rockero aseguró que se encuentra “Alive” y colocó un enlace a la canción, que forma parte del álbum Down to earth (2001). El cantante se encuentra en plena promoción del sencillo “Under the graveyard”, que se incluye en el nuevo disco Ordinary Man.