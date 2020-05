Pablo Cantú entra en “Trance” y renace con Polaris

Con la única intención de divertirse, el músico y multi instrumentista Pablo Cantú, quien a su vez es integrante del grupo de rock Reyno; emprendió una nueva aventura, esta vez como solista en Polaris, proyecto en el que ha trabajado durante los últimos tres años y con el ahora presenta el sencillo “Trance”.

En entrevista telefónica, el músico mexicano habló de toda la experiencia que ha adquirido gracias a sus diferentes proyectos, así como de su necesidad por poder expresarse mejor en este nuevo reto llamado Polaris.

“Polaris para mi es renacer, es volver a visitar a un Pablo del pasado, a ese Pablo de 15 años, es mostrar una inocencia en la forma en la que abordo la música y poder regalarme la libertad de poder explorar y hacerme ese regalo”, mencionó Cantú.

Después de lanzar cuatro discos de estudio con Reyno y un material de video de su concierto en el Teatro Metropólitan, reflexionó sobre los retos que comparte con Christian Jean: “Claro que disfruto con Reyno pero ahí la exigencia es mucha, hay un rigor muy importante porque ya hay una línea muy definida. Reyno creció muy rápido y prácticamente no había oportunidad de errar. Así que con Polaris busco hacer travesuras, me siento con la libertad de errar y no ser prisionero de esos errores porque a la vez no tengo expectativas. Con todo lo aprendido vivo de mejor manera la música”, indicó.

“Trance” es una sesión en vivo grabada en Sonic Ranch con tintes de grunge, psicodelia y lo que Pablo llama “pop progresivo”. Con una notable influencia de músicos argentinos como Gustavo Cerati, Luis Alberto Spinetta y Charly García, Polaris muestra el nivel de libertad y espontaneidad que marcará la pauta para la trayectoria de Pablo Cantú, misma que ya puede ser disfrutada en plataformas digitales como Spotify y Youtube.

“Llevo haciendo música para este proyecto desde hace tres años pero no me quería presionar a sacar algo rápido. He pasado por muchas etapas y por procesos que me han enriquecido y ahora llego a Polaris desintoxicado. ‘Trance’ me hizo muy bien, la letra siento que me ayudó mucho en este tiempo de trance y espero que todos se puedan sentir un poco identificados, además de que quizá era el tiempo de sacarla ya que es una rola que puede resonar más por el contexto actual”, señaló.

Entré al estudio obviamente con la letra pero fue ella quien me guiaba para intentar cosas nuevas que no sabía si me saldría bien. Polaris ha resultado ser una escuela para mí”, agregó.

Reveló que tiene guardadas alrededor de 20 canciones terminadas donde hay una gran diversidad de sonidos donde no en todas se ve esa inocencia sino temas más maduros y serios.

“Ahora hay un momento de calma después de muchos días tormentosos, tenemos que ser más solidarios. Yo no estoy tan de acuerdo con bombardear a través de redes sociales porque puede ser dañino. Lo que sí adelanto es que no habrá que esperar mucho para que salgan más canciones de Polaris, canciones donde grandes artistas como Jay de la Cueva y Emmanuel Horvilleur, estarán presentes”, concluyó.