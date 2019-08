Pablo Rudomin

El científico del Cinvestav, y Premio Crónica, recibió un homenaje en el Museo Tezozómoc, en el que colocaron una placa con su nombre en una de las salas. Aseguró que la labor del investigador ya no se debe llevar a cabo en el aislamiento del laboratorio, “como lo fuimos mucho tiempo, con una visión reduccionista de la ciencia”, sino que hoy en día se trata de “pensar en sistemas, conjuntos, y cómo van a interaccionar unos con otros. Me siento muy honrado de que pongan una placa en el auditorio con mi nombre, pero todavía estoy vivo. Entonces, simplemente lo tomo como un estímulo para seguir trabajando, interaccionando, y no verme un día como parte de la colección del museo”.