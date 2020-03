Pachangas, patiños y comedia en Palacio Nacional

Santiago Nieto, hombre clave del gobierno federal en su estrategia anticorrupción, se percibía desencajado, en fastidio permanente: entrelazaba los dedos, retorcía los brazos, sudaba… De pie y en silencio, en el triste papel de comparsa de una pieza teatral.

Había encontrado una conferencia convertida en pachanga, viciada por los de siempre, en la cual se discuten menos los temas de interés nacional y más los encargos de clanes oscuros, proclives a negocios siniestros.

La pregunta de uno de los enviados dudosos, cuya petición fue investigar las cuentas de quienes están detrás del Día sin Mujeres, programado para el 9 de marzo, derivó en uno de los episodios más bochornos en la historia de la mañanera, aunque también más aleccionadores: por primera vez, un nutrido grupo de reporteros de la fuente presidencial abucheó aquella intervención y, al final, se unió en contra del descrédito: preguntas a modo, gestiones a sueldo, turnos amañados, acreditaciones sospechosas, agresiones sistemáticas de farsantes disfrazados de comunicadores y otras maquinaciones de intimidación personal.

Emergieron, con mayor nitidez, un par de frentes: uno, conformado por siete u ocho marionetas, cuyo modus operandi -ya descrito aquí- consiste en asaltar los lugares más cercanos al presidente para gestiones personales, aprovechándose de sus atuendos carnavalescos. Y otro, constituido por el resto de los reporteros, con un trabajo al menos visible a diario en periódicos, estaciones de radio, canales de televisión y demás espacios abiertos al escrutinio público.

Y sí, hubo de nuevo zafarrancho…

La insistencia de los impostores por insultar a compañeras del gremio, a quienes llamaron prostitutas de la información, y por grabar a quienes reprochan su labor servil para después exhibirlos en sus redes descarriadas, originó un diálogo frontal con Jesús Ramírez Cuevas, vocero de la Presidencia, a quien se exigió condiciones de seguridad para ejercer el oficio periodístico en Palacio Nacional.

“Nos graban, nos ponen en riesgo en la web, denostan nuestro trabajo y hemos recibido amenazas”, decía la reportera de un medio televisivo.

“Que Presidencia garantice que éste es un espacio libre de violencia, porque no sabemos quién está detrás de estos cuates, quién les paga, ¿qué tal si es un político sin escrúpulos o el narco?”, fue la inquietud de otra reportera de un diario nacional.

Y Nieto, uno de los funcionarios más activos de la 4T, estaba ahí, con sus reportes financieros olvidados, con sus denuncias ensombrecidas por el absurdo. Se pidió su presencia para hablar de las investigaciones relacionadas con corrupción y estafa, pero terminó enredado en la comedía cotidiana.

“Combatir a los grupos delincuenciales vía la destrucción de sus estructuras financieras, nos ha permitido tener el récord histórico de denuncias de congelamiento”, dijo Santiago al cierre de su presentación.

—¡Sobre el tema, sobre el tema!— gritaron los esquiroles desde la primera fila.

El turno se concedió a Marco Antonio Olvera, conocido en el medio por sus promociones a políticos, líderes sindicales y legisladores de medio pelo:

—¿La Unidad de Inteligencia Financiera pudiera iniciar una investigación contra personas como Felipe Calderón, Margarita Gómez del Campo, Fernando Belazaurán, Margarita Zavala, Denise Dresser, Víctor Trujillo y la propia Frida Guerrero (sic), quienes están muy interesados en impulsar el Día sin Mujeres?

— La Unidad lo que hace es denunciar, bloquear cuentas en aquellos casos donde se encuentran ilegalidades. Lo que veo para el 9 de marzo es un ejercicio de libertad de expresión –contestó Santiago, aunque la tensión se desbocó en el Salón Tesorería, más aún cuando se advirtió la presencia de la aludida Frida Guerrera, cronista de feminicidios.

La distracción continuó con un par de caramelos, hasta la participación de una reportera, quien cuestionó al presidente sobre si cambiaría el arranque de la venta de los boletos para la rifa del avión presidencial, anunciada para el 9 de marzo, misma fecha de la iniciativa Un Día sin Mujeres.

—Sí, no hay ningún problema. Yo ni tenía en mente que el lunes era lo del paro promovido por el movimiento feminista. Que sea martes. El conservadurismo está muy irritado, porque se les condonaban impuestos –respondió.

—Pero no sólo son grupos políticos –interrumpió Frida y se disculpó por tomar la palabra, “pero usted siempre se las da a los mismos”.

—Aquí no hay preferencia –dijo el Ejecutivo.

—Para contestarle al señor (Olvera), que no conozco. Ya el INAI solicitó información sobre los que atacan a la prensa cada vez que nos atrevemos a venir: decenas de bots, amenazas de muerte. No es atacarlo a usted presidente, pero no se vale que nos estén poniendo en la mira de ataques sin fundamento.

—Decirle que no me enoja, que soy tolerante. No tengo nada de qué avergonzarme –objetó el tabasqueño.

—Gracias a este señor, me van a atacar un montón de bots —insistió la activista.

—Ya, que no te ataque nadie y que nadie ataque nadie. Amor y paz.

—Para nosotras es importante que el presidente esté empapado del tema de género.

—Estoy empapado, soy un experto…

Tras más de dos horas de titería, Santiago guardó sus expedientes y se marchó agobiado por la pantomima; intranquilo, nervioso, sudoroso, como patiño involuntario de una obra abucheada.

—¡Acompáñame mañana otra vez! –fue la instrucción presidencial.

Apenas culminó la conferencia, Guerrera enfrentó a su agresor. “Aprende a respetar a las mujeres, les llamas prostitutas a las compañeras, investígame tú, yo ni siquiera apoyo el paro, eres un tarado”, le dijo, y ya se vislumbraban en Palacio minutos de persecución, de invenciones. La mañanera, transformada en pachanga…